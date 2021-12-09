Кабмин переименовал Госрыбагентство

Кабинет министров переименовал Государственное агентство рыбного хозяйства в Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства во исполнение ранее утвержденной правительством реорганизации ведомства и добавления ему полномочий по реализации политики в области орошения.

Как передает "Интерфакс-Украина", такое решение правительство приняло на заседании 9 декабря.

Также оно утвердило смену ведомства, формирующего госполитику в сфере рыбного хозяйства, с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов на Министерство аграрной политики и продовольствия.

Напомним, что в феврале Кабмин переподчинил Госрыбагентство, а также Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра восстановленному Министерству агрополитики.

В марте Минприроды запустило реформу Госагентства водных ресурсов, в рамках которой функции орошения, осушения и развития гидротехнической инфраструктуры были переданы Минагрополитики.

В апреле Минагрополитики сообщало, в частности, что в его подчинение перешел Северо-Крымский канал, заверив при этом, что он продолжит использоваться лишь для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области, но не для поставок воды в оккупированный Россией Крым.

Решение воссоздать Минагрополитики, отменив его присоединение к Минэкономики, Кабмин принял 28 декабря 2020 года. Причем руководитель восстановленного ведомства был назначен Верховной Радой еще раньше — 17 декабря. Им стал глава Госгеокадастра Роман Лещенко.