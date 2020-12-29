Кабмин решил воссоздать Минагрополитики, отменив его присоединение к Минэкономики

Кабинет министров 28 декабря отменил решение о присоединении Министерства аграрной политики и продовольствия к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующий пункт был исключен из постановления правительства от 2 сентября 2019 года.

"По сути, это дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", — отметил, представляя проект решения на заседании Кабмина, министр развития экономики Игорь Петрашко.

В то же время он не уточнил, предлагается переименовать в связи с этим министерство, которое он возглавляет. До 2 сентября 2019 года оно называлось Министерством экономического развития и торговли.

Читайте также: За год аграрии заявили к компенсации за покупку отечественной техники почти 1 млрд грн

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль при голосовании за нынешнее решение отметил, что оно принимается с "доработкой в секретариате Кабмина".

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила главу Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия, хотя само министерство пока не воссоздано. Кабмин уже назначил временного главу Госгеокадастра вместо Лещенко.

Отметим, что разговоры о восстановлении Минагрополитики еще около года назад, спустя несколько месяцев после его упразднения.