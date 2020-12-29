  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 20 минут назад

Кабмин решил воссоздать Минагрополитики, отменив его присоединение к Минэкономики

При этом Верховная Рада уже назначила главу не воссозданного пока министерства

Фото: пресс-служба Кабмина Фото: пресс-служба Кабмина
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров 28 декабря отменил решение о присоединении Министерства аграрной политики и продовольствия к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующий пункт был исключен из постановления правительства от 2 сентября 2019 года.

Кратко и по делу в Telegram

"По сути, это дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", — отметил, представляя проект решения на заседании Кабмина, министр развития экономики Игорь Петрашко.

В то же время он не уточнил, предлагается переименовать в связи с этим министерство, которое он возглавляет. До 2 сентября 2019 года оно называлось Министерством экономического развития и торговли.

Читайте также:
За год аграрии заявили к компенсации за покупку отечественной техники почти 1 млрд грн

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль при голосовании за нынешнее решение отметил, что оно принимается с "доработкой в секретариате Кабмина".

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила главу Госслужбы геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия, хотя само министерство пока не воссоздано. Кабмин уже назначил временного главу Госгеокадастра вместо Лещенко.

Отметим, что разговоры о восстановлении Минагрополитики еще около года назад, спустя несколько месяцев после его упразднения.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Судебная администрация выпрашивает у Кабмина 84 млн грн на маски и антисептики — документ
Судебная администрация выпрашивает у Кабмина 84 млн грн на маски и антисептики — документ
"Для роста машиностроения в 2021 году мы предусмотрели миллиарды грн поддержки" — Шмыгаль
"Для роста машиностроения в 2021 году мы предусмотрели миллиарды грн поддержки" — Шмыгаль
Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения
Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Елена Зеленская: Я ожидала травлю, но не в такой форме и не в таком количестве

  2. Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения

  3. Суд открыл дело о банкротстве "Богдан Моторс"

  4. Как рынок жилой недвижимости Киева пережил 2020 год и что будет дальше

  5. "Это останется на бумаге" — эксперты об обязанности пешеходов носить ночью светоотражатели

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...