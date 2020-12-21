За год аграрии заявили к компенсации за покупку отечественной техники почти 1 млрд грн

Общая сумма, которую государство должно выплатить украинским аграриям по заявкам за период декабря 2019 года — ноября 2020 года в рамках программы компенсации 25% стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, составила 957,5 млн грн. Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Всего за этим видом господдержки обратилось 7260 сельхозпроизводителей, из которых 5180 являются фермерскими хозяйствами. Было приобретено 14946 единиц сельхозтехники и оборудования на общую сумму более 3,8 млрд грн.

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Наибольшим спросом возмещения расходов за приобретенную технику пользуется в Полтавской, Запорожской, Сумской, Днепропетровской и Киевской областях.

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В то же время ведомство не уточняет, на каком уровне на данный момент находятся расчеты с аграриями по этой программе.

Отметим, что 1 октября Минэкономики распорядилось выплатить 77,5 млн грн таких компенсаций, заявленных за август. Общая сумма профинансированной компенсации на тот момент составляла 863,5 млн грн. В частности, деньги получили 2 497 аграриев, которые приобрели 5 036 единиц сельхозтехники и оборудования.

Всего же, с учетом последних изменений, в перечень производителей отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, на сегодня включено 191 предприятие, номенклатура самой продукции составляет 14573 единицы. Для сравнения, на начало октября их было соответственно 185 и 13841.