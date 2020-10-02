Украинским аграриям компенсируют за сельхозтехнику 77,5 млн грн

1 октября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило распределение 77,5 млн грн сельхозтоваропроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства текущего года.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, деньги получат 567 агрария, которые приобрели 1 700 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, и подали заявки на частичную компенсацию в августе 2020 года.

По словам главы ведомства Игоря Петрашко, благодаря этой программе аграрии успешно обновляют парк сельскохозяйственной техники, что повышает эффективность обработки почвы и производства сельхозпродукции.

"Кроме того, увеличение спроса аграриев на приобретение отечественной сельхозтехники способствует развитию машиностроительной отрасли. Важно, что украинские заводы производят оросительную технику, которая также частично компенсируется государством — пока это очень актуально для Украины", — заявил Петрашко.

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Общая сумма профинансированной компенсации на сегодня составляет 863,5 млн грн. В частности, деньги получили 2 497 аграриев, которые приобрели 5 036 единиц сельхозтехники и оборудования.

Сейчас в перечень отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включены 185 предприятия, номенклатура продукции расширена до 13 841 единиц сельхозтехники и оборудования.

По бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" в 2020 году предусмотрено 1 млрд грн.

Напомним, Ощадбанк в рамках государственных программ поддержки агропромышленного комплекса выплатил клиентам 168 млн грн за приобретенную отечественную технику и оборудование.

Больше всего компенсаций получили аграрии из Луганской, Черниговской, Хмельницкой и Львовской областей.