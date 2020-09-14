С 2021 года в Украине намерены компенсировать затраты на восстановление лесополос на полях

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства с целью стимулирования производителей к регистрации и содержанию лесополос рассматривается возможность создания государственной поддержки — компенсации расходов на закладку лесополос и насаждений.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, сообщает "Информационно-аналитический портал АПК Украины".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сейчас уже принят Порядок пользования, содержание и сохранение полезащитных лесных полос, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. В документе четко говорится о том, что эти земли могут быть оформлены в коммунальную собственность объединенной территориальной общины. Следующим шагом является поддержка общин и производителей путем компенсации затрат на восстановление и содержание лесных полос на сельскохозяйственных землях. Минэкономики рассмотрит возможность предоставления такой поддержки со следующего года", — отметил он.

Помимо этого, Высоцкий рассказал о приоритетах поддержки фермерства в селе.

"Государственная поддержка. Уже стартовала активная фаза второго пилотного внедрения Государственного аграрного реестра, целью которого является создание прозрачной системы поддержки аграриев и облегчения взаимодействия между государством и сельхозпроизводителями", — сказал замминистра.

Что касается поддержки семейных фермерских хозяйств, то, по его словам, в Украине введен ряд программ поддержки СФХ, часть из которых уже действует, а именно: компенсация ЕСВ (90%), выплата новым фермерским хозяйствам дотации (до 60 тысяч грн), начисление дотации за содержание КРС (5 тысяч грн на 1 голову КРС).

"Поддержка молодых фермеров до 35 лет. В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект, который зафиксирует поддержку этой категории фермеров", — доложил чиновник.

Кроме того, согласно сообщению, с середины января 2021 года планируется обучение представителей 1470 объединенных территориальных общин относительно государственных программ поддержки, развития аграрного сектора и земельных отношений.

Напомним, 22 июля Кабмин принял постановление, которым утвердил Правила содержания и сохранения полезащитных лесных полос, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.