Общество 30 минут назад

Кабмин озаботился сохранностью защитных лесополос

Документ предусматривает проведение рубок в лесных полосах на основании лесорубочного билета, а также запрет осуществлять деятельность, которая может негативно влиять на сохранение и использование этих территорий

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

22 июля Кабинет министров Украины принял постановление, которым утвердил Правила содержания и сохранения полезащитных лесных полос, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По информации Минагрополитики, это постановление вносит изменения в Типовой договор аренды земли в плане определения условий для содержания и сохранения таких полос и обеспечения выполнения ими функций агролесотехнической мелиорации.

В частности, документ предусматривает проведение рубок в полезащитных лесных полосах на основании лесорубочного билета, а также запрет осуществлять деятельность, которая может негативно влиять на сохранение и использование этих территорий.

"Предусмотренные правилами меры позволят обеспечить надлежащее состояние полезащитных лесных полос и создать благоприятные условия для повышения их устойчивости, производительности, оздоровления, усиления защитных и других полезных функций", — уверяют в министерстве.

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Ранее глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий сообщал, что в 2019 году объемы незаконной вырубки леса в Украине выросли почти в семь раз — до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысячи кубометров годом ранее.

"Объемы и убытки от незаконных вырубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров — это почти в семь раз больше — с общим ущербом государству на сумму 814 млн грн", — сказал тогда Заблоцкий.

По его словам, больше всего незаконных вырубок зафиксировано в Харьковской области, где в прошлом году агентство выявило ущерб на сумму 51,7 млн грн, в Херсонской — 16,9 млн грн и Житомирской — 5 млн грн.

Стоит отметить, что из-за дорогого газа жители частных домов в последние 5 лет массово переходили на твердое топливо, и во многих лесных массивах и лесополосах были замечены следы варварской нелегальной заготовки дров.

Полезащитные лесные полосы являются важным элементом в формировании устойчивых к неблагоприятным условиям агроландшафтов. Основной их задачей является защита от эрозии почв в лесостепной и степной зонах Украины.

В Украине учитывается около 440 тысяч гектаров полезащитных лесных полос. Однако, на сегодняшний день отсутствуют нормативно-правовые акты, которыми было бы определена процедура их содержание и сохранение для выполнения агролесомелиоративных функции.

 

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