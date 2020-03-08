В Украине объемы незаконной вырубки леса возросли в семь раз — Гослесагентство

В 2019 году объемы незаконной вырубки леса в Украине выросли почти в семь раз — до 118 тысяч кубометров с 17,7 тысяч кубометров годом ранее.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий, передает "5 канал".

"Объемы и убытки от незаконных вырубок тогда выросли до критического показателя 118 тысяч кубометров — это почти в семь раз больше — с общим ущербом государству на сумму 814 миллионов гривен", — сказал Заблоцкий.

По его словам, больше всего незаконных вырубок зафиксировано в Харьковской области, где в прошлом году агентство выявило ущерб на сумму 51,7 млн грн, в Херсонской — 16,9 млн грн и Житомирской — 5 млн грн.

При этом, он отметил тенденцию к увеличению площади лесов. По его словам, в 2019 году лес восстановлен на площади 42 тысяч га, а новые леса созданы на 2,2 га.

Согласно отчету Гослесагентства, объемы восстановления лесов за последние пять лет составили 201,5 тыс. га, что на 6% больше, чем площадь сплошных срубов (190,7 тыяч га).

"Таким образом, за последние 5 лет лесоводы высадили более миллиард новых деревьев", — говорится в отчете.

Кроме того, за 2019 год предприятия заготовили 15,6 млн кубометров древесины, что на 5,7% меньше по сравнению с 2018 годом — это связано с низким спросом на внутреннем рынке.

Напомним, с 1 февраля 2020 года начался экспериментальный проект по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии.