Северо-Крымский канал отдают в управление Минагрополитики

Северо-Крымский канал переходит в подчинение Министерства аграрной политики и продовольствия и будет использоваться только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба восстановленного ведомства.

"Северо-Крымский канал, который до 2014 года обеспечивал Автономную Республику Крым пресной водой, пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины. Что касается Крыма, то отмечу, что восстановление водоснабжения в Крым не будет и подобных переговоров с представителями РФ не велось ни со стороны Минагрополитики, ни со стороны Минприроды", — заявил министр Роман Лещенко.

По его словам, в последнее время со стороны России осуществляется целенаправленное информационное нагнетание вокруг темы восстановления водоснабжения в оккупированный Крым. В частности, он назвал ложной информацию о переходе Госагентства водных ресурсов в подчинение Госагентству рыбного хозяйства, а также, что последнее якобы ведет активные переговоры с РФ по поставкам пресной воды в Крым.

"Хочу заверить, что Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики, и это обусловлено реализацией Национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Основной задачей этого года в вопросе развития ирригационных систем является запуск пилотных проектов в трех областях: Херсонской, Одесской и Николаевской", — сказал чиновник.

По словам Лещенко, Минагрополитики берет на себя лидерство в этой реформе, в частности в обеспечении ее институциональной, законодательной и финансовой основы.

Министр подчеркнул, что любые другие трактовки причин изменения формы управления Северо-Крымского канала являются безосновательными.

Отметим, что согласно сайту управления Северо-Крымского канала, на данный момент оно является самостоятельным водохозяйственным государственным предприятием, подчиняющимся непосредственно Госагентству водных ресурсов.

Напомним, что прекращение поставок днепровской воды в Крым в 2014 году вызвало острую нехватку пресной воды на полуострове, что заставляет оккупационные власти думать над нестандартными решениями этой проблемы: так, недавно сообщалось, что в Крыму хотят построить тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища — одного из немногих, в котором еще сохранились умеренные запасы воды.