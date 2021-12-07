В Черном и Азовском морях сокращается вылов рыбы

В январе-октябре 2021 года общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 53 451 тонну.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

В частности, промышленный отлов в рыбохозяйственных водных объектах и ​​на континентальном шельфе Украины составил 22 629 тонн.

Так, в причерноморских лиманах добыто 107 тонн рыбы и других водных биоресурсов (+116,3% к показателям января-октября 2020 года), в Днепровско-Бугской эстуарной системе – 1 157 тонн (+53,7%), в Дунае – 5 тонн (+50,4%), водохранилищах Днепра – 9357 тонн (+14,4%), других водоемах – 110 тонн (+36,8%).

В то же время промышленными рыболовами добыто 7 660 тонн рыбы и других водных биоресурсов в Черном море, 2 956 тонн – в Азовском море и 778 тонн – в реке Днестр и Кучурганском водохранилище. Это на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году за 10 месяцев в Азово-Черноморском бассейне рыбаками было добыто 14 432 тонны (Черное море — 8 982 тонны, Азовское море — 5 450 тонн).

В районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) судами под государственным флагом Украины за январь-октябрь добыто 22 187 тонн криля. Это на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также, по предварительным данным, выловлено 4550 тонн товарной продукции аквакультуры.

Кроме того, на озерах и водохранилищах (их частях) Украины работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРГ), объединяющие элементы аквакультуры и промышленного отлова. Всего с начала года в режиме СТРГ добыто 4085 тонн водных биоресурсов.

Напомним, в Украине в десятки раз увеличили штрафы за незаконный лов рыбы. Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого — в 93 раза, окуня — в 186 раз.

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