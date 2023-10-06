В Украине снова переименовали Госрыбагентство

Кабинет министров переименовал Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства в Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Как сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании Кабмина 6 октября. Впрочем, само агентство или же другие органы его пока не комментировали.

Правительство также внесло изменения в ряд своих актов в части возложения на Госрыбагентство дополнительного полномочия по реализации государственной политики в сфере регулирования продовольственного обеспечения, в связи с чем и изменено наименование агентства.

Отметим, что предыдущее название агентства "продержалось" менее двух лет: до решения Кабмина от 9 декабря 2021 года оно называлось просто Государственным агентством рыбного хозяйства.

Напомним также, что в феврале 2021 года правительство переподчинило Госрыбагентство, а также Госслужбу по геодезии, картографии и кадастру восстановленному Министерству аграрной политики и продовольствия. Решение же восстановить Минагрополитики, отменив его присоединение к Министерству экономики, Кабмин принял 28 декабря 2020 года.