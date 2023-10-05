На уникальной осетровой ферме в Винницкой области из-за загрязнения реки мгновенно погибла вся рыба (ФОТО)

В Винницкой области погибло около 9 тонн рыбы рода осетровых, которые выращивались в садках в Ладыжинском водохранилище. Об этом сообщил в Facebook производитель икры Ukrainian Caviar Berry.

"Выброс привел к мгновенной смерти 9 тонн краснокнижной рыбы - белуги, ленского, азовского осетра, гибрида белуги (бестер). Сегодня уничтожено единственное уникальное стадо племенного азовского осетра", - заявили в компании.

По данным хозяйства, причиной массовой гибели рыбы стал выброс в реку Южный Буг "невероятно большого количества" вредных веществ. Судя по сообщению, это было сделано ночью.

"Жизнь всех осетров остановилась за ночь... Мы всегда говорили, что создаем будущее, ведь осетры живут более ста лет и лучший урожай нашей икры увидят наши внуки. К сожалению, не все в наших силах. Мы не можем остановить загрязнение воды в реке Южный Буг. Огромный резервуар на реке, в котором росли наши осетры, теперь выглядит как сливная яма", - говорят на ферме.

Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: Facebook/ukrainian.caviar.berry Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области

В свою очередь, в Главном управлении полиции в Винницкой области заявили, что причина гибели рыбы будет установлена после проведения экспертиз образцов воды и рыбы, отобранных в ходе проведения следственных действий.

Дело расследуют следователи отдела полиции №3 Гайсинского райуправления по части 2 статьи 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса. Совместно с представителями Государственной экологической инспекции и ГУ Госслужбы по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Винницкой области они провели на месте происшествия необходимые процессуальные действия.

Впрочем, на осетровой ферме припоминают, что полиция до сих пор не нашла лиц, которые в начале полномасштабного вторжения России в прошлом году похитили из хозяйства в Ладыжине большую часть азовского осетра и белуги.