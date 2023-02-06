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В Україні вперше введуть повну заборону на вилов щуки
З 15 лютого 2023 року, відповідно до нових Правил любительського і спортивного рибальства, у всіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) встановлюється заборона на добування (вилов) щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.
Про це повідомляє Мінагро.
"Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука – одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5°C, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів", - йдеться в заяві.
За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 грн.
У відомстві нагадали рибалкам також і про заборону вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2023 року.
Нагадаємо, що в Україні запрацювали нові правила рибальства.