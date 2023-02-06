В Украине впервые введут полный запрет на отлов щуки

С 15 февраля 2023 года, согласно новым Правилам любительского и спортивного рыболовства, во всех рыбохозяйственных водных объектах (их частях) устанавливается запрет на добычу (вилов) щуки на период нереста, который будет действовать до 31 марта.

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Об этом сообщает Минагро.

"Этот запрет в Украине вводится впервые и наконец будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука – одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов", – говорится в заявлении.

За незаконное добывание щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3468 грн.

В ведомстве напомнили рыбакам также и о запрете вылова рыбы на зимовальных ямах, который будет действовать до начала весенне-летнего нерестового запрета 2023 года.

Напомним, что в Украине заработали новые правила рыболовства.