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- Общество
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В Украине впервые введут полный запрет на отлов щуки
С 15 февраля 2023 года, согласно новым Правилам любительского и спортивного рыболовства, во всех рыбохозяйственных водных объектах (их частях) устанавливается запрет на добычу (вилов) щуки на период нереста, который будет действовать до 31 марта.
Об этом сообщает Минагро.
"Этот запрет в Украине вводится впервые и наконец будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука – одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по сравнению с нерестовыми температурами других видов", – говорится в заявлении.
За незаконное добывание щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3468 грн.
В ведомстве напомнили рыбакам также и о запрете вылова рыбы на зимовальных ямах, который будет действовать до начала весенне-летнего нерестового запрета 2023 года.
Напомним, что в Украине заработали новые правила рыболовства.