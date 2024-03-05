Улов риби в Україні в 2023 році збільшився на 11%, але залишається втричі меншим за довоєнний: кого й де ловлять

Улов риби та інших водних біоресурсів в Україні в 2023 році склав 11,19 тисячі тонн, що на 11,3% більше, ніж у 2022 році. Про це свідчать дані Державного агентства меліорації та рибного господарства.

Зокрема, було виловлено 3112 тонн карася сріблястого (вилов торік скоротився на 26,5%, або більш ніж вдвічі порівняно з 2021 роком). Натомість повернувся до довоєнних обсягів вилов ляща (2162 тонни, +41,2% до 2022 року), плітки (2148 тонн, +51,5%) та плоскирки (1048 тонн, +51,7%).

Крім того, виловлено 528 тонн судака, 336 тонн окуня, 308 тонн синця, 262 тонн рослиноїдних риб, 217 тонн сазана (коропа), 193 тонни сома, 165 тонн краснопірки, 150 тонн тюльки, 126 тонн щуки, 107 тонн чорноморського оселедця та 104 тонни чехоні.

Майже вся риба нині виловлюється у водосховищах Дніпра: так, на Кременчуцьке припало 4941 тонни (44% всього обсягу), Кам'янське - 2493 тонни, Дніпровське (Запорізьке) - 729 тонн, Київське - 714 тонн, Канівське - 675.

У низов'ї Дністра та Дністровському лимані виловлено 1034 тонии, в Дніпровсько-Бузькому лимані в межах Миколаївської області - 329 тонн, а в Дунаї - 125 тонн.

Майже повністю було припинено вилов водних біоресурсів в Чорному морі (лише 415 кг проти 75,8 тонни за 2022 рік). Зокрема, більше не ведеться вилов рапани: цей молюск водиться в Чорному морі, і його в 2021 році було виловлено майже 5 тисяч тонн - тобто майже одну шосту від загального передвоєнного улову в Україні (який був втричі більшим - 30,5 тисячі тонн) і не набагато менше за лідера, яким і до війни був карась.

Вилов в Азовському морі торік вже не фіксувався через його повну окупацію Росією, а в Каховському водосховищі - відповідно, через його зникнення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року та перебування на фактичній лінії фронту. Втім, в Дніпрі за межами наявних водосховищ було виловлено 19,2 тонни риби, а в його притоці Десні - ще 12 тонн.

Вилов у 2022 році порівняно з 2021 за тодішньою методологією ДАРГ

Нагадаємо також, що до кінця березня в Україні заборонено ловити щуку. За це передбачено штраф у розмірі 3468 гривень за кожну незаконно виловлену рибину. Обмеження необхідне через те, що щука починає нереститися при температурі води 3-5°C, що значно нижче за нерестові температури більшості інших риб.

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