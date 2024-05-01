У державну власність повернули найбільше штучне озеро України - Сасик (Кундук), яке знаходиться на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одещини. Воно сягає площею 20 тис. га.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що господарський суд Одеської області задовольнив позов Одеської обласної прокуратури про повернення державі найбільшого штучного озера в Україні.

"Прокурори встановили, що підприємство тривалий час використовувало водосховище для здійснення рибогосподарської діяльності та отримання прибутку без правовстановлюючих документів. Відтак уникнуло процедури укладення договору оренди та обов‘язкової сплати до бюджету громади орендної плати", - йдеться у повідомленні.

Таким чином лише за останні 5 років товариство здійснило "вилучення близько 3 млн кілограмів водних біоресурсів".

Щоправда, використання об’єкта та земель водного фонду поза встановленим законодавством порядком заборонені.

ДОВІДКА:

Озеро Сасик, входить до складу водно-болотних угідь міжнародного значення та є об’єктом Смарагдової мережі України, перебуває під охороною Рамсарської та Бернської конвенції.

Рибні аукціони принесли державі 95 млн грн

Рибна галузь України демонструє небачені досягнення. Перші в історії аукціони, які проводилися протягом 2023 року, принесли до державного бюджету понад 95 мільйонів гривень, що майже в 12 разів перевищує стартову ціну лотів.

Нагадаємо, перший аукціон у системі "Прозорро.Продажі" з продажу "права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах чи їх частинах" провели у лютому минулого року.

Тоді на онлайн-торги виставили право промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

На сьогодні в Україні працює понад 300 суб'єктів господарювання в промисловому рибальстві та зареєстровано понад 3,5 тисячі суб'єктів, що займаються аквакультурою.

Улов риби та інших водних біоресурсів в Україні в 2023 році склав 11,19 тисячі тонн, що на 11,3% більше, ніж у 2022 році.