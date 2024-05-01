В государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины – Сасык (Кундук), которое находится на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области. Его площадь достигает 20 тыс. га.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Одесской областной прокуратуры о возвращении государству крупнейшего искусственного озера в Украине.

"Прокуроры установили, что предприятие длительное время использовало водохранилище для осуществления рыбохозяйственной деятельности и получения прибыли без правоустанавливающих документов. Следовательно, избежало процедуры заключения договора аренды и обязательной уплаты в бюджет общины арендной платы", - говорится в сообщении.

Таким образом, только за последние 5 лет общество осуществило "изъятие около 3 млн килограммов водных биоресурсов".

Правда, использование объекта и земель водного фонда вне установленного порядка запрещены.

СПРАВКА:

Озеро Сасык, входящее в состав водно-болотных угодий международного значения и объект Изумрудной сети Украины, находится под охраной Рамсарской и Бернской конвенции.

Рыбные аукционы принесли государству 95 млн грн

Рыбная отрасль Украины демонстрирует невиданные достижения. Первые в истории аукционы, которые проводились в течение 2023 года, принесли в государственный бюджет более 95 миллионов гривен, что почти в 12 раз превышает стартовую цену лотов.

Напомним, первый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" по продаже "права на заключение договоров о праве специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах или их частях" провели в феврале прошлого года.

Тогда на онлайн-торги выставили право промышленного лова рыбы в реках Дунай и Днестр и в Днепровско-Бугской устьевой системе.

На сегодняшний день в Украине работает более 300 субъектов хозяйствования в промышленном рыболовстве и зарегистрировано более 3,5 тысячи субъектов, занимающихся аквакультурой.

Улов рыбы и других водных биоресурсов в Украине в 2023 году составил 11,19 тысяч тонн, что на 11,3% больше, чем в 2022 году.