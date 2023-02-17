В системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые рыбные аукционы: какие результаты

В государственной системе "Прозорро.Продажи" провели первый аукцион по продаже "права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах или их частях". На онлайн-торги выставили право промышленного лова рыбы в реках Дунай и Днестр и в Днепровско-Бугской устьевой системе.

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Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Минагрополитики.

"Конуренция на этих торгах обусловила рост стартовых цен в десятки раз. В прошлом году было уплачено за квоту столько же, сколько в этом году стартовая цена", - отметили в ведомстве.

В Минагрополитики рассказали о нескольких аукционах и результатах по ним. Например, за право использования водных биоресурсов реки Дунай пришло соревноваться 4 участника. Стартовая цена лота составляла 12 тыс грн, а финальная — 150 тыс. грн.

На других торгах выставили промысловый лов рыбы в Дунае, за лот соревновались 3 участников. Стартовая цена выросла с 12,5 тысячи грн до более 80 тысяч грн.

"Теперь после завершения аукциона и публикации протокола торгов у победителей будет 20 рабочих дней на подписание договора. После чего необходимо будет уплатить определенную в результате е-аукциона финальную стоимость", — добавили в министерстве.

Уточняем, что Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило об аукционе за неделю до его проведения.

Напомним, что ранее в Украине была введена возможность аренды акватории для выращивания морепродуктов через аукционы.