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У системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші рибні аукціони: які результати
У державній системі "Прозорро.Продажі" провели перший аукціон з продажу "права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах чи їх частинах". На онлайн-торги виставили право промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.
Про це 17 лютого повідомила пресслужба Мінагрополітики.
"Конуренція на цих торгах зумовила зростання стартових цін в десятки разів. Минулого року було сплачено за квоту стільки ж, скільки цього року стартова ціна", — зауважили у відомстві.
У Мінагрополітики розповіли про декілька аукціонів та результати щодо них. Наприклад, за право використання водних біоресурсів річка Дунай прийшло змагатися 4 учасників. Стартова ціна лоту складала 12 тис грн, а фінальна — 150 тис грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На інших торгах виставили промисловий вилов риби в Дунаї, за лот змагалося 3 учасників. Стартова ціна зросла з 12,5 тисяч грн до понад 80 тисяч грн.
"Тепер після завершення аукціону та публікації протоколу торгів переможці матимуть 20 робочих днів на підписання договору. Після чого необхідно буде сплатити визначену в результаті е-аукціону фінальну вартість", — додали у міністерстві.
Уточнюємо, що Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило про аукціон за тиждень до його проведення.
Нагадаємо, що раніше в Україні запровадили можливість оренди акваторії для вирощування морепродуктів через аукціони