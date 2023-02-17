У системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші рибні аукціони: які результати

У державній системі "Прозорро.Продажі" провели перший аукціон з продажу "права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах чи їх частинах". На онлайн-торги виставили право промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

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Про це 17 лютого повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Конуренція на цих торгах зумовила зростання стартових цін в десятки разів. Минулого року було сплачено за квоту стільки ж, скільки цього року стартова ціна", — зауважили у відомстві.

У Мінагрополітики розповіли про декілька аукціонів та результати щодо них. Наприклад, за право використання водних біоресурсів річка Дунай прийшло змагатися 4 учасників. Стартова ціна лоту складала 12 тис грн, а фінальна — 150 тис грн.

На інших торгах виставили промисловий вилов риби в Дунаї, за лот змагалося 3 учасників. Стартова ціна зросла з 12,5 тисяч грн до понад 80 тисяч грн.

"Тепер після завершення аукціону та публікації протоколу торгів переможці матимуть 20 робочих днів на підписання договору. Після чого необхідно буде сплатити визначену в результаті е-аукціону фінальну вартість", — додали у міністерстві.

Уточнюємо, що Державне агентство меліорації та рибного господарства України повідомило про аукціон за тиждень до його проведення.

Нагадаємо, що раніше в Україні запровадили можливість оренди акваторії для вирощування морепродуктів через аукціони