В Україні оголосили перший електронний аукціон на промисловий вилов риби

У державній системі "Прозорро.Продажі" опубліковано перше оголошення про проведення аукціону з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах чи їх частинах.

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Про це повідомляє Держагентство меліорації та рибного господарства. Як нагадують у відомстві, відповідні аукціони були запроваджені постановою Кабінету міністрів №1479 від 30 грудня.

Лот, зокрема, передбачає вилов у річці Дунай 9,04 тонни біоресурсів до кінця 2023 року, зокрема 7,661 тонни оселедця чорноморського, 204 кг судака звичайного, 331 кг ляща, 844 кг сазана (коропа).

Крім цього, можна буде без обмежень ловити щуку, сома, плоскирку, чехоню, білизну, окуня, тараню (плітку), краснопірку, рибця звичайного, карася сріблястого, кефалеві, піленгас, а також рослиноїдні риби (білий, строкатий товстолоб та їхній гібрид, білий амур).

Початкова ціна реалізації лоту скаладає 12,6 тисячі гривень. Аукціон відбудеться 17 лютого. Подати свою закриту цінову пропозицію на участь в аукціоні можна до 20:00 16 лютого через електронний кабінет будь-якого електронного майданчику, який акредитований у системі "Prozorro.Продажі" і через який учасники та організатор працюють в системі.

Нагадаємо також, що у жовтні Кабмін запровадив механізм укладення через аукціони договорів користування на умовах оренди морською акваторією для вирощування морепродуктів.