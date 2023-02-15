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У Чорному морі і лиманах Одеської області встановили заборону на вилов камбали
З 15 лютого 2023 року встановлено заборону на вилов камбали (глоси) у період її масового нересту. Заборона триватиме по 30 квітня включно у Чорному морі і лиманах Одеської області.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Зазначається, що тривалі терміни заборони пов’язані з біологічними особливостями розмноження камбали.
Зокрема, цей вид має порційний тип ікрометання, тому нерест розтягнутий у часі. У північному Причорномор’ї та північно-західній частині Чорного моря нерест відбувається з лютого по квітень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відомстві нагадали, що за вилов камбали під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.
Так, компенсація за одну особину незаконно виловленої камбали становить 1 700 грн.
Нагадаємо, з 15 лютого 2023 року у всіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) також встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.