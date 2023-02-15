У Чорному морі і лиманах Одеської області встановили заборону на вилов камбали

З 15 лютого 2023 року встановлено заборону на вилов камбали (глоси) у період її масового нересту. Заборона триватиме по 30 квітня включно у Чорному морі і лиманах Одеської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що тривалі терміни заборони пов’язані з біологічними особливостями розмноження камбали.

Зокрема, цей вид має порційний тип ікрометання, тому нерест розтягнутий у часі. У північному Причорномор’ї та північно-західній частині Чорного моря нерест відбувається з лютого по квітень.

У відомстві нагадали, що за вилов камбали під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Так, компенсація за одну особину незаконно виловленої камбали становить 1 700 грн.

Нагадаємо, з 15 лютого 2023 року у всіх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) також встановлюється заборона на вилов щуки на період нересту, яка діятиме до 31 березня.