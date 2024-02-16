В прошлом году рыбные аукционы принесли государству 95 млн. гривен

Рыбная отрасль Украины демонстрирует невиданные достижения. Первые в истории отрасли аукционы, которые проводились в течение 2023 года, принесли в государственный бюджет более 95 миллионов гривен, что почти в 12 раз превышает стартовую цену лотов.

Об этом в интервью Украинскому Радио рассказал временный исполняющий обязанности главы Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Игорь Клименок.

Несмотря на исключение из распределения Азовского и Черного морей, а также потерянное Каховское водохранилище, рыбная отрасль продолжает являться источником максимального дохода для местных и областных бюджетов.

"Это первые аукционы в истории рыбной отрасли. Когда общегосударственный ресурс распределяется на прозрачных аукционах через систему Прозрачно.Продажи, к которой доступен любой бизнес, любые субъекты хозяйствования, любые рыбаки. Мы ее называем есть-Рыба - это единственная информационная система в области рыбного хозяйства, которая позволит нам создать дистанционный контроль, минимизировать контакт бизнеса и государственных чиновников, государственных инспекторов, где распределение ресурсов, выдача разрешений, отчеты будут проходить онлайн", - рассказал он.

На сегодняшний день в Украине работает более 300 субъектов хозяйствования в промышленном рыболовстве и зарегистрировано более 3,5 тысячи субъектов, занимающихся аквакультурой.

Основными направлениями деятельности в рыбной отрасли остаются рыбоводство и рыболовство, включая промышленный лов природных ресурсов и аквакультуру, которая считается аналогом промышленного производства.

Кроме того, важное место занимает любительское рыболовство, являющееся неотъемлемой частью отрасли.

Как устанавливаются квоты

По его словам, ограничения на вылов рыбы после согласования с центральными органами власти оформляются официальными документами Министерства аграрной политики и продовольствия. В дальнейшем установленные лимиты разбиваются на квоты, указывающие на разрешенное количество водных биоресурсов для отлова для бизнеса, с четко определенными правилами, фиксируемыми в стандартных договорах.

Эти квоты выставляются на открытые аукционы с стартовой ценой, представляющей минимальный налог, который должен поступить государству от использования водных биоресурсов, способствуя их восстановлению. С этого момента начинается процесс торгов.

Напомним, первый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" по продаже "права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах или их частях" провели в феврале прошлого года.

Тогда на онлайн-торги выставили право промышленного лова рыбы в реках Дунай и Днестр и в Днепровско-Бугской устьевой системе.

Еще раньше в Украине ввели возможность аренды акватории для выращивания морепродуктов через аукционы

Источник фото: ua.depositphotos.com