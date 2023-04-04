Е-рыба и билет рыбака. Как в Украине внедряется реформа рыболовецкой отрасли

С 1 апреля в Украине вступает в силу ежегодный нерестовый запрет на лов водных биоресурсов, а в рыбной отрасли продолжаются реформы – принят законопроект №7616, запускающий распределение квот на лов рыбы на онлайн-аукционах, ускоряет документооборот, вводит электронный билет для рыбаков и создает Единую госсистему управления "Е-рыба". Delo.ua следило за внедрением реформы и уточняло, что еще стоит доделать в отрасли.

Верховная Рада Украины 21 марта приняла во втором чтении законопроект №7616, чем запустила масштабную реформу рыбной отрасли, что позволит ввести полноценные электронные аукционы на право промышленного лова рыбы, которые до этого проводились как правительственный эксперимент. Минагрополитики Украины подчеркивает, что прозрачный механизм распределения квот на отлов водных биоресурсов создает равные условия конкуренции, обеспечивает равный доступ к промыслу для новых субъектов хозяйствования, упрощает доступ новых предпринимателей к рынку и уменьшает административную нагрузку на отрасль.

Также среди нововведений - введение электронного документооборота, создание Единой государственной электронной системы управления рыбной отраслью "Е-рыба", установление санитарных требований к рыбоприемным пунктам, усиление контроля за выловом рыбы и упрощение продления аренды водных объектов на время военного положения.

Основной частью реформы стал механизм распределения квот на право вылова рыбы на аукционах, введенных Кабинетом министров в экспериментальном режиме постановлением №1479 от 30 декабря 2022 года. Согласно ему, Госрыбагентство 17 февраля провело первые онлайн-аукционы в государственной торговой системе " Прозорро.Продажи ", которыми определило юрлиц, которые будут иметь до конца текущего года право на промышленный лов оговоренного количества рыбы на конкретных участках водных объектов. Для участия в онлайн-аукционах участники должны выбрать аккредитованную в системе "Прозорро.Продажи" площадку и представить свое ценовое предложение. Победитель торгов должен в течение 20 рабочих дней со дня завершения аукциона и публикации протокола торгов подписать соответствующий договор и оплатить стоимость квоты.

Согласно данным торговой системы, по состоянию на 31 марта в ней зафиксированы данные о 559 аукционах на право промышленного отлова рыбы, из которых успешно 194 завершено, 311 не состоялось, 16 отменено, а 30 торгов должны пройти вскоре. Самыми дорогими предложениями стали два одинаковых лота на вылов рыбы из Кременчугского водохранилища со стартовой ценой 100,43 тыс. грн, которые 23 февраля выиграло ООО "Рыбопромышленная артель "Андрусовская" из Кировоградской области со ставкой 5,5 млн грн за каждый лот. Таким образом, компания за 11 млн грн получит право выловить 113 тонн леща, 102 тонны тарани, 44 тонны плоскирки, 20 тонн синяка, 18 тонн судака, 12 тонн окуня, 6 тонн чехони, 5 тонн карпа, 4,2 тонн сома, 3,6 тонн щуки, 2 тонны жереха, 0,9 тонн красноперки и несколько других видов рыб.

Что говорят о реформе?

Минагрополитики подчеркивает, что новая "рыбная" реформа обеспечила прозрачную конкуренцию на рынке рыбного промысла Украины и уменьшила коррупционные риски. Она создает равные условия для всех предпринимателей, занимающихся промышленным отловом рыбы, обеспечивая реальную экономическую конкуренцию, тогда как раньше рынок был монополизирован, поскольку преимущественное право имели только те бизнесмены, которые осуществляли рыбный промысел более трех лет. По данным министерства, распределение квот через аукционы только за первые месяцы 2023 года позволило привлечь в местные бюджеты общин 106 млн грн, что в десять раз больше, чем за весь 2022 год.

Кроме того, директор Департамента организации использования водных биоресурсов, аквакультуры и научного обеспечения Госрыбагентства Владимир Вовкотруб на онлайн-вебинаре 30 марта отметил, что преимуществами реформы стали увеличение количества предпринимателей в отрасли, предотвращение монополий в рыбалке и финансовая адаптивность аукционов.

"Если раньше промыслом занимались "традиционные" рыбаки, а количество новых было законодательно ограничено, то экспериментальный проект позволил нам сформировать на 40% больше лотов и фактически вывести на рынок новых игроков, которые не были причастны к этой сфере бизнеса", - подчеркивает Вовкотруб.

По его словам, Госрыбагентство планирует внедрять использование онлайн-аукционов и по другим направлениям рыбного хозяйства. Ими станут экспериментальный проект распределения на аукционах прав на аренду части морской акватории для ведения морской аквакультуры, а также аукционы по продаже права на искусственное разведение и выращивание водных биоресурсов в специальных товарных рыбных хозяйствах.

Несколько иную точку зрения озвучивает собеседник издания Delo.ua Любомир Гайдамака, директор ООО "Висмар Аква", реализующей проекты в области аквакультуры и марикультуры. Его компания занималась строительством крупнейшей в Европе фермы по выращиванию креветок " Акваферма Тилигул " в Николаевской области, открывшейся в октябре 2021 года и вынужденно прекратившей работу из-за полномасштабного российского вторжения.

По словам эксперта, рыболовные компании это долгосрочный бизнес, обычно имеющий на определенном водоеме собственные лодки, рыбоприемный пункт на берегу, порт, перерабатывающие мощности и другие основные средства, в которые владельцы в течение определенного времени вкладывали средства.

Действительно, сейчас зайти в рыбный промысел очень трудно, потому что предприятие для промысла должно было иметь минимум три года опыта в отрасли, и вылавливать не менее 75% от квоты, на которую он претендовал. Да, была "совковая" полукоррупционная схема, и под вопросом, насколько справедливо распределялись квоты до реформы" Любомир Гайдамака директор "Висмар Аква"

По его словам, "рыбная" реформа тем не менее создает ситуацию, когда предпринимателям просто предлагают купить на аукционе квоты на лов рыбы на конкретном водоеме. То есть, если кто-то захочет, например, усложнить жизнь для десятка действующих предприятий на Каховском водохранилище, то он может просто скупить там все квоты, после чего их перепродавать в разы дороже местным рыбакам, в которых без права на отлов будут простаивать работники, лодки, оборудование и средства переработки

По словам Гайдамаки, в нынешнем виде реформа несет коррупционные риски. Недобросовестный или предприниматель может приобрести минимально необходимое количество рыболовного оборудования, выиграть на аукционах право на промышленный отлов, но не воспользоваться им, а торговать квотами, перенаправляя финансовые потоки через свою компанию. Он подчеркивает, что исторически в Украине есть общины, которые традиционно рыбачат по несколько поколений на одних водоемах, но из-за нового принципа распределения квот они не получили никаких преференций перед только что созданными юрлицами. Предохранителем в такой ситуации могло бы стать уточнение, что компании-претенденты на квоты должны иметь не только рыболовные средства, но уже существующие перерабатывающие мощности на этой территории. Кроме того, следует локально предоставлять преференции тем общинам, традиционно занимающимся рыбным промыслом на конкретных водоемах.

Директор "Висмар Аква" отмечает, что реформа не решает вопрос о дноуглублении и зарыблении водоемов, поскольку вырученные от продажи квот средства направляются в бюджеты местных общин, где не регламентируется их использование для восстановления популяции водных биоресурсов.

Как теперь порыбачить украинцу?

"Рыбная" реформа внедряет для граждан-любителей рыбалки новую инициативу - рыболовный билет для отлова дополнительного количества водных биоресурсов сверх суточной безвозмездной нормы отлова, которая сохранена на прежнем уровне - 3 кг водных биоресурсов + еще одна особь. Ориентировочно, приобретение билета позволит выловить за сутки сверх бесплатной суточной нормы еще одного сома, судака или щуку, или три жереха, или 5 кг другой рыбы.

Рыболовный билет будет действовать на водных объектах, на которых на основании научно-биологических обоснований будут определены лимиты допустимого отлова водных биоресурсов для любительского рыболовства. Лимиты на рыболовные билеты будут распределяться через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства "Е-рыба", которую еще предстоит создать, и будут продаваться через нее рыбакам-любителям.

Покупателю билета нужно будет в электронном кабинете выбрать водный объект для рыбака или его часть, виды рыбы для будущего отлова и календарный день запланированной рыбалки. После оплаты за выбранные услуги электронная система генерирует рыболовный билет с присвоением персонализированного QR-кода, который активируется через час после оплаты. Документ будет действовать в выбранный рыболовом-любителем календарный день или дни. Его можно будет приобрести не более чем за 10 дней до запланированной рыбалки.

В свою очередь, директор "Висмар Аква" Гайдамака добавляет, что сейчас главным вопросом по отлову рыбы гражданами является вопрос восстановления выловленных биоресурсов, и возможно ли проводить полноценное зарыбление водоемов при условии, что каждый гражданин может ежедневно и безвозмездно вылавливать определенные объемы рыбы.

Рыба является таким же биоресурсом, как дерево, дикие животные и т.д. Попытайтесь пойти в лес и нарубить себе бесплатно несколько деревьев, или пойти и подстрелить дикого кабана на день рождения кума. Вышло? Нет, потому что такая деятельность запрещена законом. А рыбу почему-то разрешается добывать из природы с ограничением суточного отлова. Любомир Гайдамака директор "Висмар Аква"

Гайдамака считает, что рыболовные билеты должны быть введены для всех без исключения категорий граждан, хоть и по минимальной обоснованной цене. Тем самым со всех пользователей водоема будут собираться средства для последующего зарыбления и улучшения условий нахождения на водном объекте. Однако сейчас такая практика невозможна, поскольку право рыбачить бесплатно закреплено в Конституции Украины. При этом такая возможность использования природных ресурсов сохранена только для рыболовства: фермер, например, может арендовать землю общины и единолично сеять на ней пшеницу, в то время как больше никто не имеет права использовать эти угодья.

По его словам, расширение количества пользователей биоресурсов водоемов необходимо, поскольку с каждым годом в мире уменьшается популяция водных биоресурсов, в то время как все больше рыбы выращивается в искусственных объектах аквакультуры. Сейчас в мире половина рыбной продукции искусственно выращивается в аквакультуре, а половина приходится на отлов, тогда как через годы это соотношение уже будет 60% до 40% в пользу аквакультуры. При этом в Украине все наоборот – на 15 тонн выращенной в водоеме рыбы приходится 120 тонн выловленной.

Эксперт подчеркнул, что из-за отсутствия системного подхода к восстановлению водных биоресурсов Украина импортирует 85% потребляемой рыбы, хотя и имеет самый большой водный ресурс в Европе. При этом, по данным Гайдамаки, в стране существует несколько водных объектов, правильное использование биоресурсов которых может позволить "закрыть" до половины потребительских потребностей населения в рыбе.

Следует отметить, что в рамках реформы рыбной отрасли в Украине 9 декабря 2022 обновлены Правила любительского и спортивного рыболовства. Госрыбагентство уточняет, что новый документ разработан для улучшения условий любительского, спортивного рыболовства и подводной охоты, увеличения эффективности мер по охране и сохранению биоразнообразия ихтиофауны, а также для уточнения морально устаревших норм, по которым украинцам приходилось рыбачить в течение последних 20 лет. Новые правила также учитывают лучшие разработки стран ЕС, рекомендации профильных научных учреждений Украины, предложения общественности и других стейкхолдеров отрасли.

увеличена суточная норма отлова рыбы (3 кг) на одну особь, размер которой превышает минимально разрешенные для отлова размеры

сняты ограничения на отлов некоторых малоценных и инвазивных видов водных биоресурсов (карликовый (американский) сом, ротань-головня, солнечный окунь, рапана и т.д.)

разрешен отлов всех водных биоресурсов, кроме занесенных в Красную книгу Украины, списков регионально редких охраняемых видов и других международных природоохранных списков

распространено действие новых Правил на объекты природно-заповедного фонда, где такая деятельность не запрещена уставом ПЗФ

увеличено с 5 до 7 разрешенное количество крючков

увеличено с 1 до 2 разрешенное количество крючков при вылове водных биоресурсов с берега за пределами нерестилищ в период весенне-летнего нерестового запрета

уменьшено количество запрещенных для рыболовства мест (в частности, разрешено рыболовство в заливе "Галерна" Каневского водохранилища и в устьях рек, впадающих в Днестровское водохранилище)

уменьшены запрещенные для рыболовства участки (в частности, в нижних бьефах ГЭС днепровских водохранилищ с 10 и 5 км до 2 км)

разрешено использовать все виды водных биоресурсов в качестве живой приманки (живца), кроме видов, отлов которых запрещен

увеличены минимальные разрешенные к отлову размеры большинства водных биоресурсов;

определены меры по бережному обращению с выловленными водными биоресурсами (в частности, бережный подхват и освобождение водных биоресурсов от крючка)

запрещен вылов из моторных судов с включенной силовой установкой с использованием более одного орудия отлова на одного рыбака

установлен нерестовый запрет на вылов ручейной форели в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей с 1 сентября по 31 декабря

установлен нерестовый запрет на отлов щуки с 15 февраля по 31 марта

официальные спортивные мероприятия по рыболовству и/или подводной охоте согласовываются их организаторами с местными государственными администрациями

при проведении официальных спортивных мероприятий, при наличии у их участников удостоверения установленного образца, суточная норма улова и минимальные разрешенные для отлова размеры водных биоресурсов не устанавливаются, если это предусмотрено правилами спортивных соревнований

разрешено проведение спортивных мероприятий в периоды нерестовых запретов с берега за пределами нерестилищ

спортсменам разрешено хранение, содержание водных биоресурсов в живом и неповрежденном виде в улове с целью их взвешивания и последующего возвращения в природную среду обитания

добавлена необходимость маркировки участка проведения подводной охоты с помощью сигнального буя или плотика с опознавательным знаком на них.

исключена необходимость наличия удостоверения подводного охотника

изменен механизм определения прилова молодежи (прилов молодежи разрешается до 10% массы в пределах суточной нормы улова)

рыболовы отныне обязаны во время рыбалки иметь средства для измерения массы и длины водных биоресурсов

установлен запрет на отлов водных биоресурсов в темное время суток во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях) в пределах судебного хода

установлен запрет на отлов в пределах охранных зон электрических сетей (в частности, вдоль воздушных ЛЭП от 2 до 40 м в зависимости от их напряжения). Что изменилось в новых правилах? (Приховати)

Какие перспективы в отрасли?

В результате внедрения реформы ожидается рост конкуренции, количества новых пользователей водных биоресурсов, повышение качества выловленной рыбы и увеличение поступлений в местные бюджеты, считает глава профильного Комитета Совета по аграрной и земельной политике Александр Гайду. Он отмечает, что рыбная отрасль давно нуждалась в изменениях, ведь за 30 лет независимости вылов рыбы сократился в шесть раз, при этом вырос уровень незаконного отлова, который сейчас оценивается почти в 800 млн грн ежегодно.

Десятилетиями рыбная отрасль оставалась в тени, а процессы были забюрократизированы. Проблем добавилось и из-за российской агрессии. Упали производственные мощности, пострадали рыбные хозяйства, сократились доходы у предпринимателей. Поэтому именно сейчас – время будет стимулировать промысловое рыболовство и использовать в полной мере возможности водных ресурсов" Александр Гайду Глава Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики

Ведомство также ожидает, что в результате реформы украинцы получат проверенную качественную рыбу на столах, ведь рыбоприемные пункты будут теперь фиксировать качество и количество выловленной рыбы. Кроме того, на все рыболовные суда будут установлены средства дистанционного контроля.

К сожалению, из-за российской агрессии Украина радикально сократила отлов водных биоресурсов - в 2022 году добыто лишь 33,8 тыс. тонн, или на 46% меньше показателей 2021 года. В частности, во внутренних водоемах было выловлено 9,95 тыс. тонн биоресурсов (54% от объемов 2021 года), в Черном море всего 76 тонн (0,9%), а в Азовском, ныне полностью контролируемом РФ, всего 24 тонны (0,5%). При этом промысел в Азовском и Черном морях фактически был заблокирован, за исключением ограниченных участков в Николаевской и Херсонской областях.

В свою очередь, собеседник издания Любомир Гайдамака подчеркивает, что государству следует развивать производство комбикормов для выращивания рыбы, развивать инфраструктуру на сданных в аренду водных объектах, а также стимулировать развитие аквакультуры и зарыбление водоемов.