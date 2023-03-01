- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Украинская рыба поедет в Турцию
Украина получила от компетентного органа Турции согласованную форму сертификата качества для ввоза украинской рыбной продукции, что открывает новые экспортные возможности для отечественных производителей рыбной продукции.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
Отмечается, что новый рынок для сбыта рыбной продукции ведомство открыло совместно с Минагрополитики и Госпродпотребслужбой Украины.
"Недавно Украина получила от компетентного органа Турции согласованную форму сертификата качества, необходимого для беспрепятственного ввоза рыбной продукции из Украины. Теперь у украинских производителей рыбных продуктов появились новые возможности для продажи собственной продукции – открыт рынок экспорта в Турцию”, – отметили в Госрыбагентстве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавили, что работа по продвижению украинской рыбной продукции на рынки других стран продолжается.
Поэтому Госрыбагенство инициировало проведение онлайн-опроса среди украинских производителей рыбной продукции, чтобы определить первоочередные для открытия международные рынки и приоритетный для экспорта отечественный ассортимент рыбной продукции.
По данным таможенных органов, в течение 2022 года Украиной экспортировано 8,4 тыс. тонн рыбы, рыбной продукции и других водных биоресурсов на общую сумму 48,6 млн дол. США.
Наибольшие объемы рыбной продукции Украина экспортировала в Молдову, Германию, США, Данию и Литву.
Отметим, в государственной системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые аукционы по продаже права промышленного вылова рыбы в реках Дунай и Днестр и в Днепровско-Бугской устьевой системе.
Напомним, что ранее в Украине была введена возможность аренды акватории для выращивания морепродуктов через аукционы.