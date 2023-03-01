Українська риба поїде до Туреччини

Україна отримала від компетентного органу Туреччини погоджену форму сертифіката якості для ввезення української рибної продукції, що відкриває для вітчизняних виробників рибної продукції нові експортні можливості.

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Про це повідомляє пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Зазначається, що новий ринок для збуту рибної продукції відомство відкрило спільно з Мінагрополітики та Держпродспоживслужбою України.

“Нещодавно Україна отримала від компетентного органу Туреччини погоджену форму сертифіката якості, необхідного для безперешкодного ввезення рибної продукції з України. Отже, тепер у українських виробників рибних продуктів з’явилися нові можливості для продажу власної продукції – відкрито ринок експорту до Туреччини”, – зауважили у Держрибагентстві.

Там додали, що робота з просування української рибної продукції на ринки інших країн триває.

Тому Держрибагенство ініціювало проведення онлайн-опитування серед українських виробників рибної продукції, щоб визначити першочергові для відкриття міжнародні ринки та пріоритетний для експорту вітчизняний асортимент рибної продукції.

За даними митних органів протягом 2022 року Україною експортовано 8,4 тис. тонн риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів на загальну суму 48,6 млн дол. США. Найбільші обсяги рибної продукції Україна експортувала до Молдови, Німеччини, США, Данії та Литви.

Зазначимо, у державній системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші аукціони з продажу права промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

Нагадаємо, що раніше в Україні запровадили можливість оренди акваторії для вирощування морепродуктів через аукціони.