Державі повернули землі на Одещині вартістю 7 млрд грн

На Одещині державі повернули земельну ділянку лісогосподарського призначення загальною площею майже 240 га, вартість якої 7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що прокурори встановили, що ділянку незаконно зареєстрували як комунальну власність і вилучили з лісового фонду.

“У суді прокурори довели протиправність дій Біляївської міської ради щодо розпорядження землями лісогосподарського призначення та використання їх не за цільовим призначенням”, - зауважують в Офісі генпрокурора.

Там додають, що державі повернуто земельну ділянку лісогосподарського призначення загальною площею майже 240 га вартістю 7 млрд грн.

Нагадаємо, у державну власність повернули найбільше штучне озеро України - Сасик (Кундук), яке знаходиться на території Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів Одещини. Воно сягає площею 20 тис. га.