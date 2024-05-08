Государству вернули земли в Одесской области стоимостью 7 млрд грн

В Одесской области государству вернули земельный участок лесохозяйственного назначения общей площадью почти 240 га, стоимость которого 7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что прокуроры установили, что участок незаконно зарегистрировали как коммунальную собственность и изъяли из лесного фонда.

"В суде прокуроры доказали противоправность действий Беляевского городского совета по распоряжению землями лесохозяйственного назначения и использования их не по целевому назначению", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Там добавляют, что государству возвращен земельный участок лесохозяйственного назначения общей площадью около 240 га стоимостью 7 млрд грн.

Напомним, в государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины - Сасык (Кундук), которое находится на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области. Она достигает площадью 20 тыс. га.