Государству вернули водохранилище и земли в Киевской области стоимостью 8 млрд грн

Хозяйственный суд Киевской области вернул государству Саливонковское водохранилище и земельный участок под ним площадью 220 гектаров и стоимостью более 8 миллиардов гривен. С соответствующим иском в суд обратилась Киевская областная прокуратура .

Прокуроры в суде доказали, что субъект хозяйствования незаконно использовал водный объект и земельный участок под ним для рыбохозяйственной деятельности.

Отмечается, что промышленный отлов и выращивание рыбы осуществлялись на основании Режима рыбохозяйственной эксплуатации водоема без получения правоустанавливающих документов.

Законом не предусмотрена возможность использования водных биоресурсов без получения права на водные объекты и земельные участки под ними, говорится в сообщении прокуроров.

Заметим, что Саливонковское водохранилище (Васильковский район, Киевская область) построено во второй половине XIX века владельцем сахарного завода. Водохранилище расположено на реке Протока бассейна реки Рось в административных пределах Гребенковского поселкового совета и Саливонковского сельского совета.

Площадь водохранилища составляет 220 гектаров, объем – 4,8 миллиона кубометров. Назначение водохранилища: комплексное – промышленное водоснабжение, орошение, рыборазведение, рекреация.

Напомним, что 6 мая государству вернули земли в Одесской области площадью почти 240 гектаров и стоимостью 7 миллиардов гривен. Прокуроры установили, что участок незаконно зарегистрировали как коммунальную собственность и изъяли из лесного фонда.

Также ранее в государственную собственность вернули крупнейшее искусственное озеро Украины – Сасык (Кундук), расположенное на территории Белгород-Днестровского и Измаильского районов Одесской области. Оно составляет площадь 20 тысяч гектаров. Прокуроры установили, что предприятие долгое время использовало водохранилище для осуществления рыбохозяйственной деятельности и получения прибыли без правоустанавливающих документов (как и Саливонковское водохранилище).

Рыбные аукционы принесли государству 95 млн грн

Рыбная отрасль Украины демонстрирует невиданные достижения. Первые в истории аукционы, которые проводились в течение 2023 года, принесли в государственный бюджет более 95 миллионов гривен, что почти в 12 раз превышает стартовую цену лотов.

Напомним, что первый аукцион в системе "Прозорро.Продажи" по продаже "права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах или их частях" провели в феврале прошлого года.

Тогда на онлайн-торги выставили право промышленного отлова рыбы в реках Дунай и Днестр и в Днепровско-Бугской устьевой системе.

На сегодняшний день в Украине работает более 300 субъектов хозяйствования в промышленном рыболовстве и зарегистрировано более 3,5 тысячи субъектов, занимающихся аквакультурой.

Улов рыбы и других водных биоресурсов в Украине в 2023 году составил 11,19 тысяч тонн, что на 11,3% больше, чем в 2022 году.