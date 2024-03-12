Кабмин запретил передавать в собственность и изменять целевое назначение земель, которые занимало Каховское водохранилище

12 марта Кабинет Министров Украины принял решение, направленное на защиту земель, ранее занимавших Каховское водохранилище. Запрещается формирование, передача в собственность или использование, а также изменение целевого назначения этих земельных участков.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Исключение будут составлять действия, которые направлены непосредственно на восстановление водохранилища и строительство необходимых гидротехнических сооружений.

Это решение принять с целью предотвращения нецелевого использования этих территорий и создания условий для будущего восстановления. Оно будет действовать во время военного положения и через пять лет после его завершения.

По его словам, Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра поручено на основе доступных аэрофотосъемок, аэросъемок и других материалов (в том числе архивных), создать и отразить слой, содержащий сведения о землях под Каховским водохранилищем, а также земли, на которых расположены объекты, необходимые для обеспечения функционирования водохранилища.

Напомним, 6 октября Кабинет министров предложил Верховной Раде установить запрет на формирование, передачу в собственность и пользование, изменение целевого назначения земельных участков на территории бывшего Каховского водохранилища.

На месте разрушенной Каховской ГЭС построят новую станцию

В ночь на 6 июня русские войска взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов. В результате были разрушены 16 затворов и собственно здание Каховской ГЭС .

По выводам экспертов, ГЭС не подлежит ремонту или восстановлению после подрыва, поэтому в "Укргидроэнерго" решили построить на ее месте новую.

"Мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", - рассказал генеральный директор Прат "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Строительство новой Каховской ГЭС может стоить Украине около $1 млрд, поскольку речь идет не только об оборудовании из машинного отделения, но и о восстановлении гидросооружений и целостности дамбы.