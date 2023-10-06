Кабмин предлагает запретить на 15 лет делать что-либо с землями Каховского водохранилища

Кабинет министров предложит Верховной Раде установить запрет на формирование, передачу в собственность и пользование, изменение целевого назначения земельных участков на территории бывшего уже Каховского водохранилища.

Как сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабмина 6 октября.

Предусмотрено, что запрет будет действовать в течение 15 лет со дня вступления закона в силу, кроме случаев формирования и передачи в пользование земель с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель.

Также проектом закона определяются особенности проведения работ по землеустройству, необходимых для внесения в Государственный земельный кадастр сведений об ограничении в использовании земель, которые занимало водохранилище, и определяется осуществление контроля за соблюдением установленных требований.

"Важно, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не сменили целевое назначение. Поэтому устанавливаем такие запреты и готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - прокомментировал глава правительства.

Кроме этого, на заседании в пятницу Кабмин дополнительно выделил Херсонской областной военной администрации в связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера, произошедшей из-за подрыва 6 июня Каховской ГЭС, 335 миллионов гривен.

В частности, 186,94 миллиона гривен выделено для проведения неотложных (первоочередных) работ по восстановлению объектов водо- и теплоснабжения, а 147,98 миллиона - на осуществление мер по ликвидации последствий ЧС, в частности на ремонт дорог в Херсоне, необходимых для нормального функционирования города. В общей же сложности на ликвидацию последствий правительство уже выделило 11,9 миллиарда гривен.