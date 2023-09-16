Выросла на $1,5 миллиарда: В Минэкологии увеличили оценку ущерба окружающей среде от войны

За последние два с половиной месяца сумма ущерба, нанесенного окружающей среде войной, выросла почти на 1,5 миллиарда долларов и сегодня составляет уже 57 миллиардов, что, однако, не является окончательной суммой.

Как сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, об этом министр Руслан Стрелец рассказал на втором заседании международной рабочей группы по экологическим последствиям войны под сопредседателем руководителя Офиса президента Андрея Ермака и экс-вице-премьер-министра, бывшего министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

По словам чиновника, сегодня идет работа над разработкой и внедрением целостного плана экологического восстановления Украины от последствий войны, предусматривающего, в частности, адвокацию пункта 8 предложенной президентом Владимиром Зеленским "формулы мира" (поддержка Украины в ключевых направлениях обеспечения экологической безопасности и противодействия экологическим последствиям войны ).

"Работаем с международными партнерами. Миссия Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) уже подготовила проект оценки последствий для окружающей среды от подрыва Каховской ГЭС. На основе этого отчета они должны разработать программу восстановления окружающей среды", - отметил министр.

Также, по словам Стрельца, ведется восстановление лесов там, где это возможно: так, по программе "Зеленая страна" в этом году воссоздан лес почти на 16 тысячах гектаров. В частности, весной было высажено более 112 миллионов саженцев леса, а осенью запланировано высадить не менее 90 миллионов деревьев.

Кроме того, силами работников нацпарков однолетними растениями засеяны сотни гектаров дна Каховского водохранилища, что поможет предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

Профильный министр отметил, что сегодня около 700 тысяч га украинских лесов расположены на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, а 2,4 миллиона га – на освобожденных территориях, и эти леса нуждаются в восстановлении. 20% охраняемых территорий Украины пострадали от войны. Под российской оккупацией на сегодняшний день находятся 10 национальных парков, восемь природных и два биосферных заповедника.

"Экологическое направление имеет целью внедрение целостного плана экологического восстановления Украины от последствий войны. Соответствующие механизмы, которые будут разработаны и применены для Украины, должны быть универсальными и эффективно предотвращать преступления против окружающей среды в мире, быть отраженными в соответствующих резолюциях Генассамблеи ООН и других документах системы международного права", – указал при этом Ермак.

Как сообщили в президентской прессслужбе, генеральный прокурор Андрей Костин в свою очередь проинформировал, что в настоящее время расследуется 14 случаев экоцида, совершенного за время агрессивной войны РФ против Украины. Зафиксировано уже 252 военных преступления, которые привели к причинению вреда окружающей среде.

По итогам же заседания был принят рамочный документ упомянутой рабочей группы. Им определены три приоритета ее работы: максимально полная оценка причиненного окружающей среде ущерба, поиск наилучшей стратегии определения и обеспечения ответственности и возмещения за эти преступления, а также рекомендаций по послевоенному переходу Украины к "зеленой" экономике.