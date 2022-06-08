В Украине за год высадили 175 миллионов деревьев по "плану Зеленского": где и кто посадил больше всего

За весеннюю лесокультурную кампанию украинские лесоводы высадили 116,4 миллиона сеянцев на общей площади 16 тысяч 897,7 га, из которых 1366,7 га – лесоразведение (высадка новых лесов).

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Как сообщает Государственное агентство лесных ресурсов, также проведено дополнение лесных культур, созданных в предыдущие годы, на площади в 13 тысяч 174,6 га. Всего за год реализации президентской программы "Зеленая страна" было взорвано 174,8 миллиона древесных растений.

Деревья сажают и осенью и весной, однако отмечается, что основная часть плана выполняется именно весной. Высадка происходит главным образом за счет лесхозов, но к ней приобщаются спонсоры и общественность.

"Война негативно повлияла на динамику реализации экологической инициативы, но этой весной мы продолжали высаживать молодой лес, где это было возможно. Логика проста: нам и дальше жить в этой стране. Мы заботимся о нашей окружающей среде", - подчеркнул глава агентства Юрий Болоховец.

В частности, больше всего деревьев высажено на севере страны – в Житомирской (39,77 млн), Ровенской (27,22 млн), Черниговской (13,58 млн) и Киевской (11,38 млн) областях.

Меньше же сеянцев посадили в Одесской (338,8 тысячи), Харьковской (519,9 тысячи), Николаевской (737,2 тысячи) и Донецкой (796,8 тысячи) областях.

Как свидетельствуют данные на сайте проекта, более 1,1 миллиона деревьев было посажено силами территориальных общин, почти 2,27 миллиона – военными лесхозами, а 9,22 миллиона – коммунальными. Бизнес же поучаствовал в высадке деревьев только в Черновицкой области (157,5 тысяч).

Напомним, что о старте проекта "Зеленая страна" президент Владимир Зеленский объявил год назад, 7 июня, на всеукраинском форуме "Украина 30. Экология". Там же он подписал соответствующий указ.