Армия РФ нанесла ущерба окружающей среде Луганской области более чем на 38,3 млрд грн, - Госэкоинспекция

В результате пожаров в Луганской области, возникших из-за военной агрессии российских войск, уничтожено более 17 тысяч гектаров. Размер причиненного ущерба составляет 38 364 197 367 гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

По данным ГЭИ, повреждения получили территории природно-заповедного фонда Национального природного парка "Кременские леса", Гидрологического заказника местного значения "Кременские каптажи" и часть Луганского природного заповедника "Трехизбенская степь".

"С помощью современных космических технологий специалистами государственной экологической службы были обнаружены масштабные лесные пожары, и в соответствии с разработанной Оперативным Штабом при Госэкоинспекции Методики расчета неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного состояния и определения размеров причиненного ущерба, произвели расчет ущерба, который составляет 38 364 197 367 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина готовит иск в Международный суд ООН для полной компенсации ущерба, причиненного окружающей среде. По предварительным оценкам, беспрецедентный экологический ущерб от пожара на нефтебазе в с. Крячки Васильковской общины в Киевской области составляет восемьсот десять миллиардов гривен.