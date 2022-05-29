Армія РФ завдала шкоди довкіллю Луганщини на понад 38,3 млрд грн, - Держекоінспекція

Унаслідок пожеж у Луганській області, що виникли через військову агресію російських військ, знищено понад 17 тисяч гектарів. Розмір завданої шкоди складає 38 364 197 367 гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України.

За даними ДЕІ, пошкоджень зазнали території природно-заповідного фонду Національний природний парк "Кремінські ліси", Гідрологічний заказник місцевого значення "Кремінські каптажі" та частина Луганського природного заповідника "Трьохізбенський степ".

"За допомогою сучасних космічних технологій фахівцями державної екологічної служби було виявлено масштабні лісові пожежі та відповідно до розробленої Оперативним Штабом при Держекоінспекції Методики розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої шкоди, здійснили розрахунок шкоди, яка складає 38 364 197 367 гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна готує позов до Міжнародного суду ООН для повної компенсації збитків, заподіяних довкіллю. За попередніми оцінками, безпрецедентний екологічний збиток від пожежі на нафтобазі в с. Крячки Васильківської громади Київської області становить вісімсот десять мільярдів гривень.