Рада вернула контроль за госпомощью бизнеса по требованию Евросоюза

В среду, 11 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон о возобновлении контроля над государственной поддержкой предприятий (законопроект №15437). За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Принятый документ возвращает Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) полноценный контроль за выделением государственной помощи бизнесу, а также возобновляет обязательный мониторинг и регулярную отчетность, временно приостановленных после начала полномасштабного российского вторжения.

Законодательная инициатива направлена на возвращение полной прозрачности в систему государственной помощи согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и обязательствам Украины по программе Ukraine Facility.

Кроме того, закон существенно расширяет регуляторные полномочия АМКУ и обновляет стандарты ведения Реестра государственной помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство изменило условия поддержки бизнеса после обстрелов, введя кредиты до 1 млрд грн и более широкое страхование. Тогда украинским предприятиям разрешили привлекать значительные суммы для восстановления складов, производств, энергообъектов и защиты от повторных ударов с компенсацией государством 5,5 процентного пункта кредитной ставки.