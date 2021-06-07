Зеленский одобрил проект "Зеленая страна": за три года должны высадить 1 млрд деревьев

Президент Владимир Зеленский подписал указ о старте проекта "Зеленая страна".

Глава государства сделал это во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология".

"Мы начинаем проект "Зеленая страна". Сразу скажу — это не политический, а чисто экологический проект для природы и окружающей среды. Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за 10 лет увеличить площади лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить в Украине 1 млрд деревьев", — отметил президент.

Он также обозначил важнейшие направления в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Так, по словам Зеленского, последние два года вводятся изменения в области недропользования, которая долгое время ассоциировалась исключительно с коррупцией и незаконной добычей. В частности, по решению Совета нацбезопасности и обороны начался полный аудит всех недр и их пользователей, поиск и отмена незаконно полученных разрешений и так называемых спящих лицензий.

"Доступной всем стала геологическая информация, а специальное разрешение на пользование недрами можно приобрести на открытых аукционах", — подчеркнул президент.

"Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения, в том числе были основой для внедрения экономического паспорта украинца, когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи ископаемых и сможет использовать эти деньги на обучение в Украине", — добавил он.

Вторым направлением Зеленский назвал противодействие промышленному загрязнению и обеспечение экологического контроля, что является одним из самых главных условий для надлежащей охраны окружающей среды, качества воздуха и воды для украинских граждан.

"На сегодняшний день разработан проект закона о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения. Он запустит масштабную модернизацию нашей промышленности и минимизирует уровень промышленных загрязнений", — рассказал глава государства.

Он отметил, что сейчас создана специализированная экологическая прокуратура и соответствующие подразделения Национальной полиции для системы надзора.

"Наши промышленники должны понимать, что в XXI веке мало быть успешными, мало быть продуктивными, нужно быть ответственными", — подчеркнул президент.

Третье направление, по словам Зеленского, касается водных ресурсов и обеспечения украинцев качественной питьевой водой.

"Этот вопрос мы обсуждали на прошлом заседании СНБО, и, аналогично аудиту недр, будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины", — пообещал он.

Кроме того, по словам президента, идет подготовка к управлению речными бассейнами, построено четыре современные лаборатории, и, согласно европейским принципам, начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины.

"Не менее важным является и вопрос Чернобыльской зоны отчуждения. По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена программа ее развития на следующие три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную рекламу Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туристов как из Украины, так и со всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения", — подчеркнул глава государства.

Следующий вызов и для Украины, и для мира, по убеждению президента, заключается в глобальном изменении климата, ведь наша планета почти дошла до отметки неотвратимых изменений вследствие глобального потепления.

"Совместно с международными партнерами мы сделаем свой вклад в борьбу с ним: это модернизация коммунальной инфраструктуры и промышленности, развитие возобновляемых источников энергии, электротранспорта, энергоэффективности", — сказал Зеленский.

Также, по его словам, приняты законы и запущена система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов в промышленности, законодательство в сфере обращения озоноразрушающих веществ. А правительство вскоре примет обновленные амбициозные цели Украины в Парижской сделке.

"Одним из главных союзников в борьбе с изменениями климата являются наши лесные ресурсы. К сожалению, лесная отрасль не испытывала никакого реформирования фактически 50 лет. Мы начали преобразования, которые изменят систему управления лесами, введут лучшие европейские практики и сделают эту отрасль максимально открытой", — подчеркнул глава государства.

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Он рассказал, что новые правила продажи древесины призваны ликвидировать "серый" рынок в Украине. В частности, на электронных аукционах — прозрачно и без коррупционных рисков — должно реализовываться 100% необработанной древесины.

"Первые шаги на этом пути уже принесли свои результаты: это плюс 1 млрд грн доходов государственных лесхозов только за первый квартал года", — доложил президент.

Напомним, в Киеве хотят мониторить качество воды уже через три года, увеличить зеленые насаждения с 18 до 25 квадратных метров на человека и увеличить долю ВИЭ в энергобалансе до 50%.

Такие новшества заложены в Экологической стратегии, которую разрабатывали ученые, эксперты-экологи, чиновники, активисты, международные организации и просто сознательные горожане, среди которых были и журналисты Delo.ua.