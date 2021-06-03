Харьковский коксохим оштрафовали на 3,5 млн грн за загрязнение воздуха

Хозяйственный суд Харьковской области 3 июня удовлетворил иск Киевской окружной прокуратуры Харькова о взыскании с ООО "Коксовый завод "Новомет" почти 3,5 млн грн ущерба, причиненного государству в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Отмечается, что в результате проверки, проведенной Государственной экологической инспекцией в Харьковской области, установлено нарушение "Новометом" требований природоохранного законодательства.

Указанное предприятие в период с 11 декабря 2019 по 3 сентября 2020 года осуществляло в сверхнормативном режиме выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, не имея соответствующего разрешения, чем нарушило статьи 10 и 11 закона об охране атмосферного воздуха.

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В дальнейшем Госэкоинспекция рассчитана сумму нанесенного государству ущерба, а прокурор назначил судебную инженерно-экологическую экспертизу. Согласно заключению экспертов ННЦ "Институт судебных экспертиз имени Бокариуса", сумма ущерба составила почти 3,5 млн грн.

Напомним, что в декабре Харьковский окружной административный суд решил временно приостановить деятельность "Новомета", частично удовлетворив соответствующий иск Госэкоинспекции.

В сентябре прошлого года Госэконоинспекция заявляла о намерении добиться через суд полного прекращения деятельности завода.