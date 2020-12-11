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ГМК 1 час назад

Суд обязал Харьковский коксовый завод приостановить работу из-за вредных выбросов

Восстановить работу коксохим сможет только после получения разрешения на выбросы

Фото: Wikimapia Фото: Wikimapia
Фото: Wikimapia

Харьковский окружной административный суд решил временно приостановить деятельность предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы ООО "Коксовый завод "Новомет", частично удовлетворив иск Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Андрей Малеваный.

Кратко и по делу в Telegram

Он пояснил, что восстановить работу завод сможет только после получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Чиновник напомнил, что право людей на безопасные для жизни и здоровья экологические условия прописано в Конституции.

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"Надеюсь, что и в дальнейшем суд при вынесении приговоров в первую очередь будет руководствоваться Конституцией Украины, которая гарантирует право людей на чистую окружающую среду", — подчеркнул Малеваный.

Напомним, что 23 сентября Госэконоинспекция заявила о намерении добиться через суд полного прекращения деятельности завода.

Малеваный тогда заявлял, что харьковским подразделением ведомства проводятся необходимые расчеты для определения ущерба, нанесенного коксовым заводом. Перед этим, 20 сентября, инспекторы провели проверку предприятия, двух руководителей завода тогда оштрафовали на 272 грн.

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