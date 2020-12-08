В Минэнерго планируют закрыть все убыточные шахты за 10 лет

Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты в Украине будут закрыты в течение десяти лет. Об этом сообщила в ходе Первого немецко-украинского энергетического дня первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".
"По концепции уже завершаются все согласовательные процедуры. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты в течение 10 лет, а минимизация дотирования отрасли из госбюджета произойдет в ближайшие годы", — сказала она.
По словам Буславец, Украина намерена до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива, но этот отказ должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.
"Необходимо побеспокоиться, чтобы никто не остался позади — таков девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском "зеленом" курсе. Так же должно произойти и у нас", — сказала Буславец.
При этом чиновница подчеркнула, что для этого необходимо привлечение "реальной материальной и технической помощи партнеров Украины", а также создание стимулов для развития новых бизнесов в угольных регионах.
Буславец также напомнила о подписании 26 августа межправительственного заявления с Германией об энергетическом партнерстве и что тогда немецкому бизнесу было предложено рассмотреть возможности использования территории и инфраструктуры подлежащих закрытию шахт в Украине для реализации пилотных инновационно-инвестиционных проектов.
Кроме того, она выразила надежду на скорый запуск мультипартнерского фонда, который станет механизмом привлечения международной помощи для проектов трансформации угольных регионов.
Отметим, что эту тему Буславец обсуждала и в ходе встречи в ноябре с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, подчеркивая важность опыта этой страны в такой трансформации.
Проект упомянутой концепции предусматривает распределение шахт на три группы: подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой; шахты двойного назначения, добывающие и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии; а также шахты, подлежащие приватизации как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.
Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".
Согласно ему, Фонд госимущества и Минэнерго до 31 декабря должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки "Г", имущество которых может быть внесено в уставный капитал нового АО.
По словам замминистра энергетики Максима Немчинова, его ведомство ожидает первые результаты аудита деятельности шахт к марту 2021 года.
Напомним также, что сама Буславец донедавна исполняла обязанности министра, однако 20 ноября они были возложены на Юрия Бойко — тезку и однофамильца бывшего министра энергетики в правительстве Николая Азарова.