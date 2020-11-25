Битва за энергетику. На что в Кабмине готовы променять профессионализм?

Просматривая новостные ленты, порой кажется, что "кадровые жонглирования" — единственное, чем озабочена верхушка государства. Управленцы нынче надолго не задерживаются в своих креслах. И ладно бы речь шла о подборе команды профессионалов, способной эффективно управлять страной, но у правительства, похоже, несколько иные мотивы…

Так, недавно произошли очередные перестановки в министерстве энергетики. Предыдущая глава энергетического ведомства Ольга Буславец надолго не задержалась — всего-то 7 месяцев работы. Зато результат хороший! Правда, в правительстве не оценили, похоже. Официальная причина отставки — накопившиеся проблемы в отрасли. В общем, универсальный аргумент, на деле скорее ширма (ну как всегда), ведь если присмотреться, данное решение выглядит абсолютно алогичным.

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Перестановки в энергетическом секторе произошли вечером 20 ноября, тогда появилась информация о прошедшем внеочередном заседании правительства, на котором в.и.о министра энергетики Ольга Буславец была тихонько отстранена от должности. Как позже стало известно, решение было спущено премьеру из Офиса Президента, а руководство отраслью доверили заместителю министра Юрию Бойко — теперь он стал новым в.и.о. министра.

В ОП заявили о недовольстве результатами работы в условиях активизация различных сфер влияния. Да только за те недолгие 7 месяцев работы госпожи Буславец в энергосекторе произошли серьезные улучшения. Еще при назначении, после того, как в марте в отставку ушел весь состав Кабмина, она должна была занять пост министра, но в последний момент Президент Украины попросил парламент остановиться на варианте "временно исполняющего обязанности".

Вероятно, предвкушая скорые перемены, ведь приставка и. о. означает, что главу министерства можно будет легко снять с должности в случае необходимости. Похоже, необходимость настала. Довольно странная ситуация, когда руководителя, показавшего высокие результаты и значительные улучшения, внезапно заменяют. И это — на фоне кошмарного кадрового голода в государстве. Ведь после смены власти удачных в ключе профессионализма кадровых назначений было весьма немного. А госпожа Буславец только начала наводить в энергетике порядок, выводить отрасль из кризиса после бездарного руководства предыдущего состава Кабмина. К слову, есть мнение, что увольнение Ольги Буславец связано с недавней правкой в закон о реорганизации местных общин и районов, ограничивающей полномочия главы Кабмина назначать исполняющих обязанности министров.

Так что же это за "накопившиеся в отрасли проблемы"?

Итак, в марте 2020-го впервые в истории Украины во главе Министерства энергетики — женщина. Вскоре началось активное развитие международного партнерства в энергетическом ключе, налажен контакт с Германией. Ольга Буславец отстаивает и развитие новейших технологий в энергетике, занимается мерами по имплементации Европейского "зеленого" курса. Происходит серьезный сдвиг в законодательной базе, где вопросы энергетики уже давно тормозились. В частности — законопроект об энергоэффективности. С мертвой точки сдвинулись вопросы подписания ЕСКО-договоров по внедрению энергоэффективных мер, которые блокировались, в частности, из-за угрозы "внекассовым" доходам отдельных заинтересованных лиц. Наработки Министерства за время главенства Ольги Буславец легли в основу законопроектов, нацеленных на преодоление проблем в сфере ЕСКО и для развития данного направления.

Помните массовые забастовки шахтеров в связи с задержкой зарплат, которые тянулись месяц за месяцем, а потом вдруг затихли? Новости об их протестах тогда уже так примелькались, что стали привычны. Кормить семью людям было нечем, зарплаты не выдавали. Шахты — простаивали полгода, сбыт угля остановился. Колоссальные убытки! Но это была лишь часть глобальной проблемы отрасли — угольная промышленность была фактически брошена на произвол, ведь понимания ее развития у правительства, похоже, и в помине не было…

Теперь же задолженность выплачена, на зарплаты до конца года выделено дополнительно 1,4 млрд, сбыт отечественного угля — налажен! При этом было предложено комплексное решение проблемы, изложенное в концепции реформирования угольной отрасли. В частности, тут предусмотрено усиление социальной защиты горняков, а также предложено видение дальнейшего международного сотрудничества.

Отдельного внимания заслуживают результаты работы над "зеленой" энергетикой.

После затяжного кризиса на рынке с его высокими "зелеными" тарифами, тоннами долгов перед инвесторами, мизерным уровнем выплат за апрель-июнь, не превышающего 5%, Минэнергетики наконец получило результат. В частности, найден компромисс с инвесторами, принят закон о снижении "зеленых" тарифов: на 15% — CЕС, на 7,5% — ВЕС. В результате комплексных предпринятых мер потребители получили возможность экономить порядка 6 млрд грн ежегодно – 2 млрд евро в перспективе до 2030 года! Более того, лишь за период с августа по октябрь потребители уже сэкономили более 1,5 млрд грн!

ГП "Гарантированный покупатель" получил возможность свободно продавать "зеленую" электроэнергию на аукционах. Доходы предприятий выросли, динамика расчетов с производителями улучшилась.

Также стоит отметить, что ситуация на рынке энергетики за время руководства Ольги Буславец стабилизировалась. Проблема потери свободного доступа промышленности к дешевой "атомной" электроэнергии — решена; государственные энергокомпании избежали дефолта, нависавшего над ними дамокловым мечем. Начались выплаты задолженностей перед НАЕК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", достигших 9,8 млрд грн.

Так что заявления о том, что Ольга Буславец не оправдала надежды и доверие президента Зеленского, вызывают недоверие. Быть может просто от главы энергоотрасли ожидали вовсе не профессионализма? Как бы там ни было, а у Премьер-министра Д.Шмыгаля теперь есть 30 дней, чтобы предложить парламенту новую кандидатуру министра, ведь незадолго до этого, 17 ноября Рада приняла законопроект №3651-д, согласно которому временно исполнять обязанности министра можно только в течение 30 дней! Вот так в очередной раз правительство показало свою несостоятельность.