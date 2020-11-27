Энергетика 60 минут назад

Минэнерго планирует создать Фонд декарбонизации с бюджетом 450 млн грн, — Буславец

Средства из этого фонда обещают тратить на энергоэффективность и снижение выбросов СО2

Ольга Буславец. Фото: mpe.kmu.gov.ua Ольга Буславец. Фото: mpe.kmu.gov.ua
Ольга Буславец. Фото: mpe.kmu.gov.ua

В Украине собираются создать Фонд декарбонизации. Его бюджет может достичь 450 млн грн в 2021 году. Об этом заявила на конференции "Фонд гарантирования кредитов на энергоэффективность в промышленности" первая замминистра энергетики Ольга Буславец, уточнив, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. 

Фонд декарбонизации должен стать инструментом целевого использования средств, которые государство получает от оплаты налога на СО2. Эти деньги собираются потратить на проекты энергоэффективности и декарбонизации. 

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"В прошлом году за счет налога на выбросы СО2 в бюджете было консолидировано 900 млн грн. Но по расчетам наших партнеров с Украинско-датского энергетического центра, если бы мы использовали эти средства в качестве софинансирования энергоэффективности, мы получили бы больше, чем эти 900 млн грн в качестве налогов, и это то, вокруг чего необходимо строить экономику", — сказал и. о. Госэнергоэффективности Константин Гура

Предусматривается, что Фонд декарбонизации будет создан не как отдельное юрлицо, а, для упрощения администрирования, как отдельная статья расходов госбюджета.

Половина налога на СО2 будет идти в Фонд декарбонизации, другие 50% — в бюджет страны.

В 2019 году эконалог на выбросы СО2 стал серьезной доходной статьей: поступления выросли с 50 до 900 млн грн. В этом году ожидают примерно такую же сумму. 

По словам Ольги Буславец, средства из целевого фонда пойдут исключительно на проекты, которые должны снизить выбросы СО2 и повышать энергоэффективность. 

Минэнерго также инициировало создание системы мониторинга использования средств Фонда декарбонизации. 

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