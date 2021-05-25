Энергетика 1 час назад

Украинские ТЭС возглавили рейтинги загрязнения среди электростанций Европы

Больше всего вредных выбросов в 2019 году давали электростанции Украины, балканских стран и Турции

Запорожская ТЭС - украинский лидер по выбросам оксидов азота. Фото: ДТЭК Запорожская ТЭС - украинский лидер по выбросам оксидов азота. Фото: ДТЭК
Запорожская ТЭС - украинский лидер по выбросам оксидов азота. Фото: ДТЭК

Украина с большим отрывом является европейским лидером по выбросам угольными электростанциями твердых частиц до 10 микрон. Как отмечает 25 мая британский аналитический центр Ember, по данным на 2019 год, из 30 теплоэлектростанций, бывших крупнейшими загрязнителями, 18 находились именно в Украине.

Пятерку лидеров по загрязнению такого типа составляют лишь украинские ТЭС — Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская и Змиевская. На 7-м, 8-м и 10-м месте также украинские электростанции — Углегорская, Славянская и Ладыжинская. 6-е и 9-е занимают турецкие ТЭС Сеитомер и Тунчбилек (обе — провинция Кютахья).

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11-е место занимает ТЭС "Косово Б", за которой идут Запорожская, Криворожская, Добротворская и Черкасская электростанции. Кроме них, в 30-ке по выбросу твердых частиц на 2019 год были Харьковская, Дарницкая, Калушская, Приднепровская, Краматорская и Черниговская. При этом в данных не учтены показатели электростанций на неподконтрольной части Донбасса. В то же время в списке нет ни одной ТЭС из стран Евросоюза — только Украина, Турция и Балканы.

Основными же источниками загрязнения диоксидом серы от угольной энергетики в Европе являются та же Украина (27%), Турция (24%), Сербия (15%) и Босния и Герцеговина (11%).

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Выбросы электростанций, входящих в первую десятку, составляют 44% от общего объема выбросов SO2 в Европе от угольной энергетики.

В 30-ке главных загрязнителей диоксидом серы 12 находятся в Украине, за ней следует Турция с шестью станциями. Еще десять расположены в странах бывшей Югославии и лишь две в ЕС — в Белхатуве (Польша) и ТЭС "Марица Восток-2" (Болгария).

В свою очередь по выбросам оксидов азота лидирует Турция с суммарной долей 20%, за ней следуют Германия (16%), Украина (16%) и Польша (14%).

В разрезе электростанций по этому показателю лидирует польский Белхатув, также в 30-е сразу шесть ТЭС Германии, в том числе четыре — в верхней десятке. В то же время на втором месте находится Запорожская ТЭС в Энергодаре, на третьем — электростанция в городе Ятаган (провинция Мугла, Турция).

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Другие украинские электростанции, попавшие в список, — Бурштынская (11-е место), Кураховская (16-е), Черкасская, Углегорская и Славянская (21-23-е места), Луганская (27-е), Трипольская и Ладыжинская (29-30-е места).

Отметим, что в Днепропетровской области в первой половине 2020 года, по данным бывшего тогда губернатором Александра Бондаренко, уровень вредных выбросов в воздух упал на 10%.

При этом среди крупнейших загрязнителей окружающей среды в Госэкоинспекции называют не только ТЭС, но и металлургические комбинаты и водоканалы.

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