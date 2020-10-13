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1 час назад

В 2020 году выбросы в воздух в Днепропетровской области снизились на 10% — глава ДнепрОГА

По словам губернатора Днепропетровской области Александра Бондаренко, крупнейшие региональные предприятия проработали меры по модернизации производства

На "Арселор Миттал" началось строительство новой фабрики. Фото: пресс-служба ДнепрОГА На "Арселор Миттал" началось строительство новой фабрики. Фото: пресс-служба ДнепрОГА
На "Арселор Миттал" началось строительство новой фабрики. Фото: пресс-служба ДнепрОГА

За первую половину 2020 года суммарные выбросы в воздух в Днепропетровской области сократились на 10%. До конца года в регионе рассчитывают достичь 15% сокращения.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.

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По его словам, незначительное сокращение объема выбросов произошло за счет снижения объема производства металлургический комбинатов. В то же время, руководству региона удалось проработать меры по модернизации производства основных предприятий, загрязняющих воздух.

"С топ-25 загрязнителями области — это, по большей части, ГОК и металлургические комбинаты, — комплексно проработали их меры по модернизации производства. По больше части это старые аглофабрики, которые чадят, у которых большие выбросы в воздух, и по такой технологии они работают 30-40 лет, не меняя ничего. Наш департамент экологии проводит переговоры о том, что нужно что-то менять: ставить дополнительные фильтры, закрывать старые неэффективные цехи, открывать новые аглофабрики", — рассказал Бондаренко.

В частности, в начале октября было начато строительство новой фабрики "Арселор Миттал". Это ключевой экологический проект для металлургического комбината стоимостью около $250 млн: запуск нового производственного объекта позволит вывести из эксплуатации самую проблемную с точки зрения выбросов часть — два действующих агломерационных цеха. По словам Бондаренко, в 2020 году предприятие также закрыло доменных цех, что тоже помогли сократить выбросы в воздух.

В планах председателя ДнепрОГА — добиться сокращения выбросов на 15% до конца года. Однако и 10-12% для региона уже будут ощутимым результатом, отметил он.

Кроме того, по словам Бондаренко, в течение 2020-2021 годов будет завершена первая фаза проекта по сооружению ограждения от радиационных отходов на Приднепровском химическом заводе. На сегодняшний день такое ограждение уже есть на трех наиболее опасных участках. Кроме того, на предприятии работает охранная организация, которая контролирует въезды и выезды с территории, препятствуя попыткам выносить за ее пределы радиоактивный металл.

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Ранее глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в интервью Delo.ua рассказал, что основные загрязнители водных артерий — городские водоканалы, а воздуха — угольные теплоэлектростанции и централи и металлургические заводы. Среди них — предприятия "Арселор Миттал", "Метинвест" — "Запорожсталь", "Азовсталь", горно-обогатительные комбинаты, а также Дарницкая ТЭЦ, Приднепровская и Трипольская ТЭС.

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