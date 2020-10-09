"АМКР" начал строить новую фабрику окомкования взамен двух аглоцехов

В "Арселор Миттал Кривой Рог" состоялась церемония закладки первого камня новой фабрики окомкования. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Это ключевой экологический проект для металлургического комбината стоимостью около $250 млн: запуск нового производственного объекта позволит вывести из эксплуатации самую проблемную с точки зрения выбросов часть — два действующих агломерационных цеха.

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Параллельно пройдет реконструкция еще одного аглоцеха. В результате объем выбросов загрязняющих веществ уменьшится на 78 тысяч тонн, объем выбросов СО2 — на 800 тысяч тонн.

"Мы так много внимания уделяем этому проекту, потому что действительно важно сделать металлургическую отрасль более экологичной. Днепропетровская область — промышленный регион № 1 в Украине, и наша задача — поиск баланса между экономическим ростом и экологической составляющей. Этому помогает прагматичный конструктивный диалог с бизнесом — с цифрами, сроками и графиками работ", — говорит председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Доктор Штефан Кайль, генконсул Германии в Донецке (офис в Днепре, выполняет консульские действия в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях — Delo.ua), отметил, что более 95% акций криворожского комбината принадлежит немецкой ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH, это крупная инвестиция, поэтому немцы пристально следят за деятельностью предприятия. "Это хороший пример объединения инвестиций в модернизацию предприятия и экологию. Данный проект заслуживает уважения, особенно сейчас, когда в металлургии во всем мире дела не слишком хороши", — говорит доктор Кайль.

По словам генерального директора "Арселор Миттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо, это начало эко-трансформации предприятия. "Современный промышленный объект появится на предприятии, чтобы сделать еще один шаг вперед на пути к экологически безопасному производству. Нам важно не на словах, а на деле подтвердить свое намерение стать "зеленым производителем", — подчеркнул Лонгобардо.

Поставщиком основного оборудования для строительства выбрана китайская корпорация Sinosteel. Будущая фабрика сможет производить около 5 млн тонн окатышей в год. Они частично заменят собой агломерат в качестве сырья для доменных печей "АМКР".

Новый объект сможет использовать два вида топлива: природный газ и газовую смесь (природный газ, газы доменной и коксовой печей). Чистить техногаз будут электрофильтры и современная аспирационная система.

Ввод в эксплуатацию фабрики окомкования и будущая реконструкция доменной печи № 9 обеспечат снижение расхода кокса в аглодоменном переделе, что также приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ.

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Закончить строительство планируют в 2023 году.

Напомним, в эксклюзивном интервью Delo.ua глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный назвал "Арселор Миттал Кривой Рог" одним из самых крупных загрязнителей воздуха в стране, в частности упомянув именно аглофабрику предприятия. "Нужно ускорить процесс модернизации (аглоцехов АМКР — Delo.ua) всеми силами, стимулировать переоборудование. Либо закрыть аглофабрику, которая наносит большой вред здоровью", — в частности сказал Малеваный.