Приднепровская ТЭС отвергла обвинения главы Госэкоинспекции в саботаже проверок

На "ДТЭК Приднепровской ТЭС" отмечают, что последние заявления главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеванного о саботаже проверок предприятиями ДТЭК и наличием на них экологических нарушений не соответствуют действительности и свидетельствуют о невладении темой чиновником. Об этом заявила пресс-служба предприятия.

"Комментарии главы Экоинспекции в корне не соответствуют действительности и базируются скорее на собственных предположениях, нежели на фактах и результатах проверки Госэкоинспекции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году экоинспекция Приднепровского округа допускалась на Приднепровскую ТЭС и Криворожскую ТЭС для проведения проверки с 25 февраля по 11 марта и не выявила на электростанциях превышений по выбросам.

"Результаты проверки Госэкоинспекции Приднепровской и Криворожской ТЭС подтвердили, что они работают с соблюдением норм природоохранного законодательства и в рамках разрешения на выбросы. Соответственно, никаких значительных ущербов и штрафов, о которых якобы рассуждает глава Госэкоинспекции, не было начислено со стороны контролирующего органа", — сообщают на ТЭС.

Также на предприятии указывают, что Малеванный располагает недостоверной информацией по разрешенным нормативам.

"Для Приднепровской ТЭС в рамках разрешений на выбросы установлены нормы выбросов пыли на энергоблоке №9 55,8 мг/кубометр, а на энергоблоке №10 — не более 49,9 мг/кубометр. Эти показатели соответствуют европейским нормативам по выбросам пыли. На ТЭС замеры проводятся ежеквартально независимой лабораторией, и за последние несколько лет не было зафиксировано превышения загрязняющих веществ, что подтверждают и замеры Госэкоиснпекции", — утверждают энергетики.

В то же время ТЭС признает, что факты недопуска инспекторов Госэкоинспекции имели место, но были юридически обоснованы.

"Мы неоднократно обращали внимание, что проверки возможны в случае выполнения всех законодательных требований такой проверки и с учетом карантинного режима для обеспечения безопасности как сотрудников экоинспекции, так и персонала объекта стратегической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в интервью изданию Oilpoint Малеванный заявил, что предприятия ДТЭК Рината Ахметова нарушают экологические нормы, но не допускают инспекторов. По его словам, "можно насчитать до 1 млн гривен ущерба за один день проверки на той же Приднепровской ТЭС".

Согласно заявлению чиновника, эта ТЭС "не работает по нормам даже нашего законодательства: по пыли лимит составляет 80 мг/кубометр, по европейскому — 50 мг. У них на одном котле может доходить до 160-180 мг пыли на метр кубический".