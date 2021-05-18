Предприятия ДТЭК Ахметова не пускают Госэкоинспекцию на проверки

Предприятия ДТЭК олигарха Рината Ахметова в 2020 году десятки раз не допускали Госэкоинспекцию на проверки, в то же время отдельные показатели ТЭС в несколько раз превышают норму.

Об этом заявил председатель инспекции Андрей Мальованый в интервью Oilpoint.

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Он пояснил, что сейчас по закону недопуск инспекции на объект заканчивается штрафом в 760 грн.

"Предприятие платит его, и на этом заканчивается проверка", — подчеркнул Мальованый.

При этом среди предприятий, которые "не хотят открываться", Дарницкая ТЭЦ (которая не пускает проверки с 2015 года), "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго".

Однако, по словам главы экоинспекции, за один день проверок на Приднепровской ТЭС (ДТЭК) можно насчитать до 1 млн грн убытков.

"Они не работают по нормам даже нашего законодательства. По пыли лимит составляет 80 мг на кубометр, по европейскому — 50 мг. У них на одном котле может доходить до 160-180 мг пыли на метр кубический", — пояснил Мальованый.

Указано, что за недопуск инспекция также может привлекать правоохранителей: сейчас открыто более 500 уголовных производств по заявлениям ГЭИ, а также во всех случаях пишется заявление в Нацполицию.

Руководитель Госэкоинспекции добавил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3091, в котором размер штрафа за недопуск зависит от четырех категорий предприятий по уровню риска. Так, по высшей степени риска вводится от 1,5 млн грн штрафа за недопуск и несколько тысяч гривень — за недопуск на предприятия самого низкого уровня риска.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал ДТЭК Ахметова и госкомпанию "Центрэнерго" нарушителями конкуренции.