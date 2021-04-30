АМКУ признал ДТЭК Ахметова и госкомпанию "Центрэнерго" нарушителями конкуренции

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал Министерство энергетики и угольной промышленности (Минэнергоугля) и отдельных участников рынка энергетического угля нарушителями конкурентного законодательства.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Минэнергоугля синхронно повышали цены в 2016 — 2019 годах.

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Во время расследования дел АМКУ установил, что министерство рекомендовало госпредприятиям повысить предельный уровень цены одной угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня.

Это подтверждается протоколами совещаний по вопросам определения предельной цены на уголь. При этом на совещаниях присутствовали также представители частных компаний — поставщиков и потребителей энергетического угля.

В Антимонопольном комитете отмечают, что участники совещаний поставляли более 80% всего энергетического угля для нужд ТЭС и ТЭЦ. На этих же совещаниях присутствовали также производители электрической энергии (ТЭС и ТЭЦ), которые потребляют более 95% всего энергетического угля, используемого для нужд этой отрасли.

При этом, спустя некоторое время ответчики отмечали в соглашениях цены на поставку энергетического угля, аналогичные тем, которые определялись на совещаниях в Минэнергоугля. Такая ситуация продолжалась почти три года.

АМКУ подчеркивает, что в данном случае Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен, так как в Украине энергетический уголь продают на рыночных условиях.

В связи с этим, Комитет признал, что министерство незаконно создавало условия участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий.

В другом деле, где фигурантами являются отдельные участники указанного рынка, выявлено, что динамика изменения цены у поставщиков угля — "ДТЭК Трейдинг" и "Держвуглепостач" — соответствует динамике изменения предельной цены. При этом, на рынке энергетического угля отсутствовали объективные причины для одновременного и равномерного изменения его цены.

Анализ средневзвешенных базовых цен также свидетельствует, что в период с августа 2016 по июнь 2019 годов "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Черкасское химволокно" и "Центрэнерго" покупали энергетический уголь по базовым ценам, схожими с предельным ценам, определенным на совещаниях в Минэнергоугля.

"Коэффициенты корреляции свидетельствуют о четкой связи ценовых траекторий ответчиков и цен, рекомендованных Министерством. Динамика изменения базовых цен угля, который покупали указанные компании, также соответствует динамике предельных цен, установленных Минэнергоуглем. Это свидетельствует о действиях, которые являются нарушением, предусмотренным частью 3 статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", — подчеркнули в АМКУ.

При рассмотрении дела Антимонопольный комитет проанализировал себестоимость добычи угля, его цены согласно биржевым котировкам, колебание курса валют и налоговую нагрузку. Соотношение указанных факторов с ценами, определенными на совещаниях в Минэнергоугля, опровергает наличие объективных причин для совершения таких похожих действий.

Таким образом, АМКУ принял решение наложить штрафы на ГП "Держвуглепостач", ООО "ДТЭК Трейдинг", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ПАО "Центрэнерго", ЗАО "Черкасское химволокно" в размере 775 483 270 грн, в частности:

ГП "Держвуглепостач" — 2 286 480 грн.

ООО "ДТЭК Трейдинг" — 163 448 330 грн.

АО "ДТЭК Днепроэнерго" — 125 473 390 грн.

АО "ДТЭК Западэнерго" — 172 969 760 грн.

ООО "ДТЭК Востокэнерго" — 91 050 330 грн.

ПАО "Центрэнерго" — 205 837 530 грн.

ЗАО "Черкасское химволокно" — 14 417 450 грн.

Ранее сообщалось, что новое руководство энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в ходе внутренней проверки предприятия обнаружило сомнительный контракт, доход от которого включен в финансовую отчетность за 2020 год.

Напомним, что 26 февраля Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества назначил Юрия Власенко новым исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго". C 29 мая 2020 года им был Александр Корчинский.

Отметим также, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко выступает за создание вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго" и государственных шахт с ее последующей приватизацией.