Кличко обещает ликвидировать золоотвал Дарницкой ТЭЦ

Власти Киева планируют рекультивировать золошлакоотвал Дарницкой теплоэлектроцентрали, который станция, соответственно, прекратит использовать. Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

"Планируется разработка проекта рекультивации золошлакоотвала. Таким образом, Дарницкая ТЭЦ будет первой угольной ТЭЦ в Украине, которая откажется от использования золоотвала", — отметил мэр Виталий Кличко.

При этом сообщается, что на ТЭЦ до конца года будет введен в эксплуатацию третий фильтр газоочистки из запланированных четырех.

"Строительство двух высокоэффективных электрофильтров уже позволило наполовину снизить выбросы пыли на ТЭЦ более чем вдвое. За объемами и составом производственных выбросов после электрофильтров предприятие следит с помощью системы мониторинга. В этом году на Дарницкой ТЭЦ продолжат модернизацию. В частности, строительство третьего электрофильтра стоимостью 129,5 млн грн", — сообщил градоначальник.

Также город планирует установку систем сероочистки и азотоочистки с доведением концентрации выбросов этих веществ до европейских норм. Эти работы финансируются средствами ООО "Евро-Реконструкция" в рамках инвестиционной программы. Отмечается, что стоимость уже установленных двух электрофильтров составляет 211 млн грн.

Как сообщают в КГГА, также начато строительство современной системы мониторинга качества воздуха, соответствующей директивам Евросоюза. Первые два поста мониторинга уже установлены на левом берегу — на улице Архитектора Вербицкого и на Харьковском шоссе. В 2021 году планируется установить еще несколько таких постов на правом берегу Киева, чтобы мониторить состояние воздуха и оперативно принимать необходимые меры.

Кличко подчеркнул, что Киев системно решает экологические проблемы, накапливавшиеся десятками лет, и работающая более 60 лет Дарницкая ТЭЦ, как и другие ключевые предприятия имеют подробный план улучшения экологичности своей работы.

Данная ТЭЦ поставляет тепло промышленным предприятиям и 270 тысячам жителей Днепровского и Дарницкого районов, обеспечивая отопление около 8% жилой площади Киева.

Отметим также, что кроме Дарницкой ТЭЦ, в Украине работают еще две теплоэлектроцентрали, построенные по такому же проекту — в Чернигове и в Черкассах.

Конечным бенефициаром всех трех ТЭЦ является Анатолий Шкрибляк, контролирующий Дарницкую ТЭЦ через упомянутую компанию "Евро-Реконструкция", Черкасскую — через "Черкасское химволокно", а Черниговскую — через компанию "Технова".

Напомним, в ноябре 2020 года сообщалось, что Государственная экологическая инспекция пригрозила остановить и оштрафовать Дарницкую ТЭЦ, если та не будет выполнять свои обязательства по сокращению вредных выбросов.