Дарницкую ТЭЦ могут остановить из-за вредных выбросов — Госэкоинспекция

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) решила остановить и оштрафовать Дарницкую ТЭЦ, если она не выполнит свои обязательства по сокращению вредных выбросов.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, передает Фокус.

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"В Киеве на Дарницкой ТЭЦ мы вопрос выбросов решили — они строят фильтры, установят их до конца года и часть выбросов, в частности, мелкодисперсной пыли, снизят. Если не будут выполнять, будем останавливать ТЭЦ, штрафовать, требовать компенсации убытков. Это компетенция Экологической инспекции", — сообщил Абрамовский.

По оценкам специалистов ГЭИ, Дарницкая ТЭЦ нанесла ущерб окружающей среде на сумму от 800 тысяч до 1 млн грн.

Стоит отметить, что еще в марте 2018 года на Дарницкой теплоэлектроцентрали планировали установить новый электрофильтр, что позволит снизить уровень выбросов пыли на локации более чем в 40 раз.

Дарницкая ТЭЦ-4 — один из основных источников теплоснабжения жилищно-бытовых потребителей Днепровского и Дарницкого районов города Киева.

Кроме этого, Госэкоинспекция взыскала с ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" более 7 млн грн убытков за нарушение природоохранного законодательства.

"В сентябре ГЭИ проверила предприятие и обнаружила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло ущерб природе на сумму 7 103 989,07 грн. Кроме того, сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов. ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" признало, что нарушило природоохранное законодательство и уплатило эти средства в государственный бюджет", — заявил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Delo.ua Андрей Малеваный назвал крупнейших загрязнителей окружающей среды среди украинских предприятий.