Энергетика 1 час назад

Госкомпания "Центрэнерго" перечислила в апреле 475 млн грн госшахтам

"Центрэнерго" выкупает практически весь объем добычи госшахт по прямым договорам

Госкомпания "Центрэнерго" перечислила в апреле 475 млн грн госшахтам Госкомпания "Центрэнерго" перечислила в апреле 475 млн грн госшахтам

Компания "Центрэнерго", пребывающая в управлении Фонда госимущества, за апрель перечислила госшахтам 475 млн грн по ранее подписанным контрактам на поставку угля. Таким образом у "Центрэнерго" отсутствуют задолженности перед шахтами, сказано в сообщении госкомпании.

"Центрэнерго" выкупает практически весь объем добычи госшахт по прямым договорам, будучи единственным потребителем их угля. При этом нынешняя закупочная цена угля в 1650 грн/тонна не позволяет обеспечивать рентабельность работы "Центрэнерго".

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"Создание вертикально интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" с перспективными государственными шахтами и при условии привлечения достаточного объема инвестиций для модернизации позволит обеспечить эффективную работу как генерации "Центрэнерго", так и государственных шахт в едином комплексе. Такую модель включения угольных предприятий в состав вертикально интегрированной компании с ПАО "Центрэнерго" позволит сделать компанию привлекательной для потенциального инвестора в ходе будущей приватизации, а также создать возможности для работы шахтеров, своевременной выплаты заработной платы и решения социальных проблем шахтерских коллективов", — сообщает "Центрэнерго".

В октябре прошлого года сформирована рабочая группа для изучения возможности создания вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" и перспективных госшахт. Продолжается изучение потенциала госшахт путем их физического объезда и камерального анализа. 

В структуру компании "Центрэнерго" входят Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС, обеспечивающие около 25% тепловой генерации в Украине.

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