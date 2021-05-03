В АМКУ готовы разрешить "Метинвесту" Ахметова выкупить Днепровский меткомбинат

Компания "Metinvest BV" предоставила Антимонопольному комитету Украины предложения относительно обязательств при концентрации в виде опосредованного приобретения в собственность "Днепровского металлургического комбината" в Каменском.

Это позволяет АМКУ принять решение о предоставлении разрешения на концентрацию, сообщает пресс-служба Комитета.

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"При анализе материалов дела и оценке влияния заявленной концентрации на конкурентную среду на задействованных товарных рынках Комитетом установлено наличие возможных негативных эффектов на рынке чугуна товарного. Во исполнение требований статьи 31 ЗУ "О защите экономической конкуренции", компания Metinvest ВV предоставила предложения по обязательствам, которые готовы взять на себя участники концентрации для устранения потенциального негативного влияния концентрации на конкуренцию, и позволяют АМКУ принять решение о предоставлении разрешения на концентрацию", — говорится в сообщении.

В частности, "Метинвест" возьмет на себя следующие обязательства (в течение 3 лет, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором будет осуществлена ​​концентрация):

- не допускать необоснованного отказа от реализации чугуна товарного (чушкового) субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с компанией Metinvest BV (с учетом отношений контроля), а именно: при наличии запросов со стороны таких субъектов хозяйствования, выраженных, в том числе, в официальных письмах и/или с помощью средств электронной почты, обеспечивать реализацию (прямо или опосредованно через юридических лиц, связанных отношениями контроля) чугуна товарного (чушкового) в объеме в совокупности не менее 12 тысяч тонн ежегодно;

- при реализации чугуна товарного (чушкового) субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с компанией Metinvest BV (с учетом отношений контроля), применять рыночные цены;

- предоставлять АМКУ в течение 3 лет, начиная со следующего года после осуществления концентрации, указанной в первом пункте, один раз в год не позднее 20 числа второго месяца календарного года, следующего за отчетным, информацию об объемах поставки на рынок Украины чугуна товарного (чушкового) производства компании Metinvest BV (с учетом отношений контроля) в натуральном и стоимостном выражении, с указанием потребителей и цен реализации.

Указано, что АМКУ собирает данные по отзывам от других участников рынка, а также — замечания и предложения по вопросу обязательств в пределах указанной концентрации до 11 мая 2021 года.

Ранее Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по выкупу холдингом "Ментинвест" Рината Ахметова активов Днепровского металлургического комбината — одного из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины.

В 2017 году сообщалось, что ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), что ранее входило в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", перешло под контроль холдинга "Метинвест".

В 2019 году одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины "Днепровский металлургический комбинат" объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

Как сообщалось, оборудование этого комбината — трансформаторы и доменные печи — в мае 2018 года за 400 млн грн выкупило соседнее предприятие — "Днепровский коксохимический завод", подконтрольный Ахметову и Вадиму Новинскому.

Напомним, компания "ДТЭК Сети", принадлежащая Ринату Ахметову, заключила договор купли-продажи миноритарного пакета акций ЧАО "Кировоградоблэнерго" в размере 24,5% и рассматривает возможность приобретения контрольного пакета акций данного предприятия при условии согласования соответствующей сделки Антимонопольным комитетом.